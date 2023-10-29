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        Erzurum'da 500 kişi "baş bar" gösterisi yaptı

        Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum'da 500 kişi el ele vererek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kapsamında "baş bar" gösterisi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 16:49 Güncelleme: 29.10.2023 - 16:49
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        Erzurum'da 500 kişi "baş bar" gösterisi yaptı
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        Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum'da 500 kişi el ele vererek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kapsamında "baş bar" gösterisi yaptı.

        Türklerin orta Asya'dan getirdikleri milli bir oyun olarak bilinen, Türkiye'de Erzurum yöresinde el ele tutuşarak oynanan bir halk oyunu olan baş bar için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesi'nde etkinlik düzenlendi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz'ın anonsuyla el ele tutuşan her yaştan 500 kişi "Erzurum baş barı" gösterisini gerçekleştirdi.

        Etkinliği izlemeye gelen vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak gösteriye destek verdi.

        Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla gösteriyi kaydetti.

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