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        Erzurum'da Cumhuriyetin 100. yılına özel "100 Yıl 100 Gazete" sergisi açıldı

        Erzurum'da, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) tarafından, Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne özel "100 Yıl 100 Gazete" sergisi izlenime sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 17:22 Güncelleme: 29.10.2023 - 17:22
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        Erzurum'da Cumhuriyetin 100. yılına özel "100 Yıl 100 Gazete" sergisi açıldı
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        Erzurum'da, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) tarafından, Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne özel "100 Yıl 100 Gazete" sergisi izlenime sunuldu.

        Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri kapsamında DAGC tarafından Kongre Binası'nda hazırlanan sergide, kentte geçmişten itibaren yayımlanan 100 gazetenin manşet sayfaları yer aldı.

        DAGC Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Tarakçıoğlu, AA muhabirine, Anadolu'da 1867'de yayınlanan ilk Türkçe gazete Envar-ı Şarkiye'nin de sergide yer aldığını söyledi.

        Kentte bugüne kadar yaklaşık 200 gazetenin yayınlandığını belirten Tarakçıoğlu, "100. yıl dolayısıyla 100 gazete sergiledik. Sergimizde, Cumhuriyet ilan edilmeden önce yayımlanan gazeteler ile Cumhuriyetin ilanının yayınlandığı gazeteler de var. İzleyenleri tarihi yolculuğa çıkarıp Cumhuriyetin 100. yılını kutlamış olduk. Sergide 100 yılı aşkın zaman aralığı var." ifadelerini kullandı.

        Bursa'dan 100. yıl kutlamaları kapsamında kafileyle gelen turist rehberi Tansu Erçevik de sergiyi çok beğendiğini bildirerek, "Erzurum Kongre Binası'nı gezdik ama böyle farklı bir sergiyle karşılaşmak bizi mutlu etti. Erzurum'un basın tarihini yarım saatte sergiyi gezerek öğrenmiş olduk. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum ve tüm bölgelerdeki basın mensuplarının böyle sergiler açmasını talep ediyorum." diye konuştu.

        Açılışa, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, DAGC Başkan Vekili Esat Bindesen ile vatandaşlar katıldı.

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