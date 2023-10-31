Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da iş insanları için "E-Ticaret Buluşmaları" gerçekleştirildi

        Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Trendyol iş birliğinde iş insanlarına yönelik "E-Ticaret Buluşmaları" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:13 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da iş insanları için "E-Ticaret Buluşmaları" gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Trendyol iş birliğinde iş insanlarına yönelik "E-Ticaret Buluşmaları" gerçekleştirildi.

        Trendyol Türkiye Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil, ETSO Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Trendyol'un Almanya, Azerbaycan ve Körfez ülkelerindeki faaliyetleri ile Türkiye'nin ihracat potansiyelini artırdığını söyledi.

        Trendyol'un bu sürede 42 bin satıcısına ise ilk kez ihracat yapmasını sağladığını ifade eden Çokaygil, şunları söyledi:

        "Trendyol satıcıları 2 yıllık süreçte yurt dışına 37 milyonu aşkın ürün sattı. Mikro ihracat ile yurt dışına satış yapmak isteyen Trendyol satıcılarının, 'satıcı paneli' üzerinde mikro ihracata izin vermesi ve faturalarını mikro ihracata uygun kesmesi yeterli oluyor. Daha önce hiç ihracat yapmayan firmaların mikro ihracat yapabilmesi için tek seferlik gümrük kaydı yapma zorunlulukları bulunurken Trendyol, satıcıları için bu süreci de üstleniyor. Trendyol, mikro ihracata izin veren satıcılarının vergi kimlik numaralarını Ticaret Bakanlığı’nın gümrük sistemine yükleyerek, zaman tasarrufu yapmalarını sağlıyor."

        Toplantıda, e-ticaretin Erzurum'daki firmalara sağlayacağı katma değere vurgu yapan Çokaygil, Trendyol üzerinden yapacakları mikro ihracat ile cirolarını rahatlıkla artırabileceklerini belirtti.

        Konuşmaların ardından Trendyol yetkilileri, ETSO Başkanı Saim Özakalın'ı ziyaret ederek, firma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        4 aylık hamile eşini boğmuştu! "Pes" dedirten savunma!
        4 aylık hamile eşini boğmuştu! "Pes" dedirten savunma!
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        Arkadaşın ölümü
        Arkadaşın ölümü
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        Duayen gazeteci Arolat hayatını kaybetti
        Duayen gazeteci Arolat hayatını kaybetti
        İki bölge için yağmur uyarısı
        İki bölge için yağmur uyarısı
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        Terör örgütünün sözde Metina lojistik sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Metina lojistik sorumlusu etkisiz!
        Yeniler kayıp!
        Yeniler kayıp!
        Putin'den Gazze çıkışı
        Putin'den Gazze çıkışı
        28 ilde 61 bin 500 jandarma ile kış operasyonu!
        28 ilde 61 bin 500 jandarma ile kış operasyonu!
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Apple'ın yeni işlemcisi M3 tanıtıldı
        Apple'ın yeni işlemcisi M3 tanıtıldı
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Rasyonel mi? Reel mi?
        Rasyonel mi? Reel mi?

        Benzer Haberler

        Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aras EDAŞ eğitimde iş birliği yapacak
        Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aras EDAŞ eğitimde iş birliği yapacak
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum'da ehliyetsiz sürücü ile akrabalarının saldırısı sonucu 2 polis mem...
        Erzurum'da ehliyetsiz sürücü ile akrabalarının saldırısı sonucu 2 polis mem...
        100'üncü Cumhuriyet Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı Fatih Yaşarlı oldu
        100'üncü Cumhuriyet Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı Fatih Yaşarlı oldu
        Erzurum'da, Cumhuriyet'le yaşıt Uluslararası Uzundere Karakucak Güreşleri 1...
        Erzurum'da, Cumhuriyet'le yaşıt Uluslararası Uzundere Karakucak Güreşleri 1...
        Erzurum'da Cumhuriyetin 100. yılına özel "Genç Cumhuriyete minnet" resim se...
        Erzurum'da Cumhuriyetin 100. yılına özel "Genç Cumhuriyete minnet" resim se...