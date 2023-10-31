Erzurum'da iş insanları için "E-Ticaret Buluşmaları" gerçekleştirildi Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Trendyol iş birliğinde iş insanlarına yönelik "E-Ticaret Buluşmaları" gerçekleştirildi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Trendyol iş birliğinde iş insanlarına yönelik "E-Ticaret Buluşmaları" gerçekleştirildi.

Trendyol Türkiye Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil, ETSO Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Trendyol'un Almanya, Azerbaycan ve Körfez ülkelerindeki faaliyetleri ile Türkiye'nin ihracat potansiyelini artırdığını söyledi.

Trendyol'un bu sürede 42 bin satıcısına ise ilk kez ihracat yapmasını sağladığını ifade eden Çokaygil, şunları söyledi:

"Trendyol satıcıları 2 yıllık süreçte yurt dışına 37 milyonu aşkın ürün sattı. Mikro ihracat ile yurt dışına satış yapmak isteyen Trendyol satıcılarının, 'satıcı paneli' üzerinde mikro ihracata izin vermesi ve faturalarını mikro ihracata uygun kesmesi yeterli oluyor. Daha önce hiç ihracat yapmayan firmaların mikro ihracat yapabilmesi için tek seferlik gümrük kaydı yapma zorunlulukları bulunurken Trendyol, satıcıları için bu süreci de üstleniyor. Trendyol, mikro ihracata izin veren satıcılarının vergi kimlik numaralarını Ticaret Bakanlığı’nın gümrük sistemine yükleyerek, zaman tasarrufu yapmalarını sağlıyor."

Toplantıda, e-ticaretin Erzurum'daki firmalara sağlayacağı katma değere vurgu yapan Çokaygil, Trendyol üzerinden yapacakları mikro ihracat ile cirolarını rahatlıkla artırabileceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Trendyol yetkilileri, ETSO Başkanı Saim Özakalın'ı ziyaret ederek, firma çalışmaları hakkında bilgi verdi.