Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel sergi açtı

Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne özel "Türkiye Yüzyılı ve El Sanatları" sergisi açtı.

Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 20 çocuğun öğretmenleri eşliğinde hazırladığı yaklaşık 40 tablo ve el sanatları sergisi kurdele kesiminin ardından izlenime sunuldu.

Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, eserlerde çocukların içsel, psikolojik ve sosyal yapılarını sanatsal alana resmettiklerini söyledi.

İlbaş, çocukların öğretmenlerinin desteğiyle güzel eserler çıkarttığını belirterek, "Özellikle güncel, çağımıza ve geleceğimize hitap eden, geçmişimizi gösteren bazı resimlerin olduğunu görüyoruz. Gelecekte hava hakimiyetinin olduğu kızıl elma gibi belki kara hakimiyetinin olabileceği TOGG resimlerinin olduğu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocukların başarısına vurgu yapan İlbaş, şunları kaydetti:

"Başarılı olduklarını görüyoruz. Çocuklarımızın psikososyal anlamda gelişimleri açısından sanatın gücünü görüyoruz. Birçok alanda yine sporun gücünü gördük. Öğretmenlerimiz, personellerimiz ve çocuklarımızı tebrik ediyorum. Ellerine, yüreklerine, emeklerine sağlık. O yüreklerindeki güzelliği burada gördük. Çocuklarımız çok güzel eserler ortaya çıkarabiliyor. Birinci amacımız çocukların psikososyal alanda kendilerini ifade edebilmeleridir. Sergide gördüğümüz kadarıyla böyle klasik, basit bir ifadeden ziyade gerçekten gelecekte çok büyük sanatçıların çıkabileceği eserler gördüm."

İki gün boyunca devam edecek serginin açılışına öğretmenler, idari personeller ve bazı kurum müdürleri katıldı.