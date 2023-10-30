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        Erzurum'da 2 polis memurunun yaralanmasına ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Erzurum'da ehliyetsiz sürücü ile akrabalarının saldırısında 2 polis memurunun yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 15:07 Güncelleme: 30.10.2023 - 15:07
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        Erzurum'da 2 polis memurunun yaralanmasına ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Erzurum'da ehliyetsiz sürücü ile akrabalarının saldırısında 2 polis memurunun yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Yakutiye ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak servis minibüsüyle kaçan ehliyetsiz sürücü Ali A'ya (18) ofislerinde işlem yapmak isteyen 2 polis memurunu çıkan arbedede yaraladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Ali A. ve babası Y.A. ile akrabaları M.E.A, D.A'nın emniyetteki işlemeleri tamamlandı.

        Polislerce adliyeye götürülen şüphelilerden baba Y.A. "görevli memura mukavemet" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.E.A. ve D.A. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sürücü Ali.A. da emniyetten salıverildi.

        Şükrü Paşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği Ali A. (18) idaresindeki 25 S 0436 plakalı öğrenci servisini durdurmak istemiş, "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücüye ofislerinde işlem yapılmak istenmişti.

        Bu sırada sürücü, babası Y.A. ile akrabaları M.E.A. ve D.A. ile çıkan arbedede 2 polis memuru yaralanmış, olaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına alınmıştı.

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