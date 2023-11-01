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        Erzurum'da kursta çıkan yangında dumandan etkilenen 6 öğrenci tedaviye alındı

        Erzurum'da özel bir kursun depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 11:31 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:39
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        Erzurum'da kursta çıkan yangında dumandan etkilenen 6 öğrenci tedaviye alındı
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        Erzurum'da özel bir kursun depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki 55 kız öğrencinin eğitim gördüğü 3 katlı özel bir Kur'an kursunun depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangında dumandan etkilenen 6 öğrenci, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, kursta hasara yol açtı.

        Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, dumandan etkilenen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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