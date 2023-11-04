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        Short Track Türkiye Federasyon Kupası 1-2 Yarışması, Erzurum'da yapılacak

        Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen "Short Track Türkiye Federasyon Kupası 1-2 Yarışması", 9 Kasım'da Erzurum'da başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 10:56 Güncelleme: 04.11.2023 - 10:56
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        Short Track Türkiye Federasyon Kupası 1-2 Yarışması, Erzurum'da yapılacak
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        Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen "Short Track Türkiye Federasyon Kupası 1-2 Yarışması", 9 Kasım'da Erzurum'da başlayacak.

        Federasyondan yapılan açıklamada, Yakutiye ilçesinde bulunan 3000’lik Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenecek yarışmaya Ankara, Erzurum, Samsun, Bursa, Kars, Ardahan ve Kocaeli'den 92 kadın, 102 erkek olmak üzere 194 sporcu katılacak.

        Yarışmalar, 12 Kasım'da sona erecek.

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