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        Erzurum'da, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine verilen kredi 400 bin liraya çıkarıldı

        Erzurum'da, kırsal alanlardaki gelir kaynaklarının artırılması ve köyden kente göçün azaltılması amacıyla 3 yıl önce başlatılan proje kapsamında küçükbaş hayvan yetiştiricilerine verilen işletme kredisi 400 bin liraya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 15:38 Güncelleme: 05.11.2023 - 15:43
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        Erzurum'da, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine verilen kredi 400 bin liraya çıkarıldı
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        Erzurum'da, kırsal alanlardaki gelir kaynaklarının artırılması ve köyden kente göçün azaltılması amacıyla 3 yıl önce başlatılan proje kapsamında küçükbaş hayvan yetiştiricilerine verilen işletme kredisi 400 bin liraya çıkarıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, küçükbaş hayvan üretimine yönelik destek artırıldı.

        Valilik ve Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol ile küçükbaş hayvan yetiştiricilerine verilen işletme kredisi 400 bin liraya yükseltildi.

        Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi, 2020'de Erzurum'da hayata geçirilmişti.

        Proje çerçevesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2020 ve 2022'de iki etap halinde alınan başvurularla bugüne kadar 650 yetiştiriciye 63 bin 236 küçükbaş hayvan verildi.

        Hayvan fiyatlarının artması sebebiyle, 2 Kasım'da imzalanan yeni protokolle, üretici başına kullanılabilecek azami yatırım ve işletme kredisi 400 bin liraya çıkarıldı.

        Küçükbaş üretim modeli temelinde hazırlanan proje ile kırsal gelir kaynaklarının arttırılması ve köyden kente göçün azaltılması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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