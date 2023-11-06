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        Erzurum ve Ardahan'da İsrail menşeli ürünler için boykot kararı

        Erzurum ve Ardahan'da bazı kurumlar tarafından İsrail menşeli ürünler için boykot kararı alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 13:26 Güncelleme: 06.11.2023 - 13:26
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        Erzurum ve Ardahan'da İsrail menşeli ürünler için boykot kararı
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        Erzurum ve Ardahan'da bazı kurumlar tarafından İsrail menşeli ürünler için boykot kararı alındı.

        Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Filistin'de yaşanan zulme karşı boykot çağrısına destek veriyor, il genelindeki tüm okul kantinlerimizde İsrail mallarına boykot uyguluyoruz. " ifadesi kullanıldı.

        Ardahan ile Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise müdürlük bünyesinde hizmet veren yurtlar, spor tesisleri ile gençlik merkezlerinde, İsrail menşeli ürünlerin satışı ve tüketiminin yapılmayacağı bildirildi.

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