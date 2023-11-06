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        Erzurum'da yapımı tamamlanan 1072 Saltuklu Millet Bahçesi açıldı

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 1072 Saltuklu Millet Bahçesi'nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 15:33 Güncelleme: 06.11.2023 - 16:02
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        Erzurum'da yapımı tamamlanan 1072 Saltuklu Millet Bahçesi açıldı
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        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 1072 Saltuklu Millet Bahçesi'nin açılışı yapıldı.

        Yakutiye Belediyesince 10 bin metrekarelik alanda yapılan millet bahçesi, Yakutiye Müftüsü Selim Şahin'in okuduğu duanın ardından kurdele kesilerek açıldı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, açılışta yaptığı konuşmada, insanların kaliteli zaman geçirebilecekleri mekanlar ve sosyal yaşam alanlarının şehirlere nitelik kazandırdığını söyledi.

        Erzurum'da ilçe belediyeleriyle halkın beklentileri doğrultusunda sosyal yaşam alanlarına bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Sekmen, "Bizler, şehrimiz ve ilçelerimize devasa büyüklükte millet bahçeleri yaptık. Nice yeşil alanlarımızı halkımızın hizmete sunduk. Erzurum’un en nitelikli, en görkemli ve birbirinden farklı hizmet alternatiflerine sahip sosyal ve sportif yaşam alanlarının sayısını artırmaya devam edeceğiz." dedi.

        - "10 yılda 59 bin 850 ağaç ve 3 milyon 670 bin çalı grubunu toprakla buluşturduk"

        Yaz sezonunda insanların doğayla iç içe vakit geçirmeleri için 10 yılda 300'ü aşkın park ve mesire alanını hizmete sunduklarını dile getiren Sekmen, şöyle konuştu:

        "10 yılda 59 bin 850 ağaç ve 3 milyon 670 bin çalı grubunu toprakla buluşturduk. Zaman içerisinde elbette bunlara yenilerini ekleyecek ve kadim şehir Erzurum’da Dadaşlar'ın hizmetine sunacağız. Siz değerli hemşehrilerimizin istek, arzu ve beklentileri doğrultusunda Erzurum için birlikte çalışacak, birlikte koşacak ve koşturmaya devam edeceğiz. Bilmelisiniz ki destek sizden oldukça biz dünyayı bile sırtımızda taşımaya hazırız. Biz milletimize hizmet için varız. 1072 Saltuklu Millet Bahçe'mizin Erzurum’a ve kıymetli hemşehrilerime hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

        Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yapımı tamamlanan millet bahçesine "1072 Saltuklu" ismini verdiklerini belirterek, "Türkiye’mizin yeni yüzyılının çok daha müreffeh olacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Bayrağı en ileriye taşımak için var gücümüzle gece gündüz demeden, yılmadan, yorulmadan çalışacağız. 1072 Saltuklu Millet Bahçe'mizin hayırlı olmasını diliyor, bu toprakları bize yurt kılan ecdadımızı saygı ve şükranla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Açılışa AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, siyasi parti ve kurum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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