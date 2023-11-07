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        Sanatçılar Gazze'de yaşananlara kendi kanlarından yaptıkları eserlerle dikkati çekti

        Erzurum'da, sanatçıların İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkati çekmek için kendi kanlarını kullanarak hazırladığı "Soykırımın Başkenti Gazze" sergisi, Atatürk Üniversitesinde gösterime sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 19:11 Güncelleme: 07.11.2023 - 19:52
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        Sanatçılar Gazze'de yaşananlara kendi kanlarından yaptıkları eserlerle dikkati çekti
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        Erzurum'da, sanatçıların İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkati çekmek için kendi kanlarını kullanarak hazırladığı "Soykırımın Başkenti Gazze" sergisi, Atatürk Üniversitesinde gösterime sunuldu.

        Aralarında öğretim üyeleri, doktora ve lisans öğrencileri ile sanatçıların eserlerinin bulunduğu serginin üniversitenin Sanat Galerisi'nde açılışı yapıldı.

        Sergide, sanatçıların kendi kanlarını kullanarak hazırladığı şapkalardan damlayan kan, Filistin haritası ve küçük bebeklerinin cesetlerini andıran kefenlenmiş modeller ile 53 eser yer alıyor.

        Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, açılışta, Gazze'de yaşanan savaşı ve bu çatışmanın insanlar üzerindeki etkisini anlatmak için sergiyi açtıklarını söyledi.

        Gazze'deki zulmü kınadıklarını bildiren Çomaklı, "Bu sergi insanlık için bir uyanış çağrısıdır. Gazze'de yaşanan savaşın getirdiği acıları ve travmaları anlatan bu eserler, umarım insanlar arasındaki anlayışı artırmak, bu tür zulümlere, soykırımlara ve trajedilere son vermek için farkındalık oluşturmak için yardımcı olur. Gazze tarih boyunca birçok zulme ve soykırıma dayanmış bir topraktır. Ancak son yıllarda yaşanan savaşların insanlara daha fazla acı ve zorluklar getirdiğini görmekteyiz. Gazze halkı zorluklara karşı inanılmaz bir direnç ve dayanıklılık gösterdi." dedi.

        - "Gazze'deki soykırımı anlatan eserler yaptık"

        Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Tatar ise 21. yüzyılın yüzkarası olarak gördükleri günlerin yaşandığını belirtti.

        Dünyanın gözü önünde ve batılı devletlerin destekleriyle soykırım işlendiğini vurgulayan Tatar, "Öldürülen ve şehit edilen genel olarak çocuklar, kadınlar ve siviller. Bu insan olarak herkesi derinden yaralıyor. Bu tür bir duyguyla sanatçı arkadaşlarla birlikte böyle sergi organizasyonu düşündük ve Gazze'deki soykırımı anlatan eserler yaptık." diye konuştu.

        - "Sanatçı olarak biz kendi kanımızı kullanıyoruz"

        Son yüzyılda dünyada 15'e yakın soykırım olduğunu aktaran Tatar, şunları kaydetti:

        "Bu soykırımların hepsi neredeyse tek seferlik olup biten olaylar. Fakat bu özellikle son 50 yıldır yoğunlaşmış sistematik bir soykırım olduğu için Gazze toprakları bir anlamda soykırımın başkenti durumuna gelmesi nedeniyle böyle bir sergi başlığı kullandık. Sergide etkileyici işler var. Buradaki bütün işler temel itibarıyla başkalarının acısını hissetmemizi sağlayacaktır. Bu sergiyle vermek istediğimiz temel mesaj bu. Eserlerde kullanılan kan dikkati çekti. Sanatçı olarak biz kendi kanımızı kullanıyoruz. Amaç oradaki akan kanı uzaktan görmek kolay bir durum lakin bir yere kendi kanımız bulaştığı zaman onu içselleştirmek ve hissetmek daha derinden olduğu için kendi kanlarımızı kullanmayı tercih ettik."

        Açılışına Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, rektör yardımcıları, dekanlar ve öğrencilerin katıldığı sergi, 17 Kasım'a kadar açık kalacak.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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