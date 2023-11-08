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        Doğu Anadolu'daki 6 ilde 77 bin 200 fidan toprakla buluşturulacak

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, yıl boyunca ürettiği 4 milyon fidandan 77 bin 200'ünü, Doğu Anadolu'daki 6 ildeki 66 lokasyonda toprakla buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 11:07 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:07
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        Doğu Anadolu'daki 6 ilde 77 bin 200 fidan toprakla buluşturulacak
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        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, yıl boyunca ürettiği 4 milyon fidandan 77 bin 200'ünü, Doğu Anadolu'daki 6 ildeki 66 lokasyonda toprakla buluşturacak.

        Cumhuriyetin 100. yılında "Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes" sloganı ile ülke genelinde milyonlarca fidan toprakla buluşturulacak.

        Bu kapsamda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyasının hazırlıkları Doğu Anadolu Bölgesi'nde de devam ediyor.

        Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Erzurum'da 24 mevkide 20 bin 600, Erzincan'da 10 noktada 16 bin 600, Kars'ta 11 alanda 23 bin 400, Ardahan'da 8 yerde 4 bin, Ağrı'da 8 bölgede 3 bin 100 ve Iğdır'da 5 sahada 9 bin 500 fidan olmak üzere 66 lokasyonda 77 bin 200 sarıçam ve huş fidanları 11 Kasım'da toprakla buluşacak.

        Programlarla, ülkedeki ağaç ile orman sevgisinin geliştirilmesi, toplumun tüm kesimlerinin orman ve çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlanması, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip ormanların korunması amaçlanıyor.

        - "Bu yıl 4 milyon civarında fidan üretimi gerçekleştirdik"

        Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, AA muhabirine, bölgede her yıl çok sayıda fidanın toprakla buluşturulduğunu hatırlattı.

        Doğu Anadolu Bölgesi'nde Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki fidanlık yetiştirme sahalarında dikime hazır hale gelen fidanlarla ilgili bilgi veren Ayatay, "Bu yıl 4 milyon civarında fidan üretimi, 2,5 milyon fidanın bakımını gerçekleştirdik. Hepsi fidan dikimine hazır. Şu an sahaya dağıtıyoruz." dedi.

        Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla bu yıl gerçekleştirilecek Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri için heyecanlı olduklarını anlatan Ayatay, şöyle konuştu:

        "Sadece ağaçlandırma çalışmaları yapmıyoruz. Bölgemizdeki orman varlığımızı artırmak adına, özellikle toprak muhafaza çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında yaşlı ormanlarımızın gençleştirilmesi maksadıyla doğal yöntemler dediğimiz mevcut ağaçların tohumlarından çalışmalar yapıyoruz. Bu gençleştirme ile milyonlarca tohumu toprakla buluşturuyoruz. Bu görevlerimizi yaparken, özellikle 'Geleceğe Nefes' adı altında yaptığımız programlarda toplumumuzun bu hassasiyetini ve katılımını görmek bizleri mutlu ediyor. Toplumumuzun da duyarlılığı artıyor. Ormanlarımız sadece ülkemize özgü değil, dünyanın akciğerleri. Burada yapacağımız her çalışmanın dünyaya etkisi var."

        Ayatay, 11 Kasım'da gerçekleştirilecek etkinliklere herkesi davet etti.

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