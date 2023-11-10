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        Güreşi çok seven babası için mindere çıktı şimdi Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

        FARUK KÜÇÜK- Erzurumlu 13 yaşındaki milli güreşçi Habbap Tursun, Avrupa ve Balkan şampiyonalarına hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 11:12 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:12
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        Güreşi çok seven babası için mindere çıktı şimdi Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
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        FARUK KÜÇÜK- Erzurumlu 13 yaşındaki milli güreşçi Habbap Tursun, Avrupa ve Balkan şampiyonalarına hazırlanıyor.

        Güreş sporunu çok seven babası Ali Bey Tursun isteğini kırmayıp spora 8 yaşında mindere çıkan Tursun, elde ettiği başarılarla iki yıl sonra milli takıma seçildi. Bu yıl düzenlenen 13 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 38 kiloda 1. olan Tursun, 2024'te yapılacak Balkan ve Avrupa şampiyonlarına hazırlanıyor.

        Aile Sosyal Hizmetler Spor Kulübü sporcusu Habbap Tursun, AA muhabirine, babasının güreşi çok sevdiğini ve onun isteğiyle güreşe başladığını söyledi.

        Antrenörleriyle sürekli çalışarak başarı yakaladığını ifade eden Tursun, şöyle konuştu:

        "Hocalarımla günde 2,5 saat antrenman yapıyoruz. Antrenmanlar zor da olsa da gelip yapıyoruz. Türkiye şampiyonalarında birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecelerim var. Diğer liglerde de derecelerim var. Yağlı ve karakucak güreşlerinde gittiğim her yerde madalya aldım. Hedefim Avrupa ve Balkan şampiyonu olduktan sonra olimpiyatlara gidebilmek."

        - Antrenör Dursun Kurtoğlu: "Her yıl üstüne katlayarak başarılarına devam ediyor"

        Antrenör Dursun Kurtoğlu da Habbap'ın çok çalışkan, azimli ve gayretli bir sporcu olduğunu söyledi.

        Habbap'ın güreşi çok sevdiğini anlatan Kurtoğlu, "Habbap çok çalışıyor. Şu anda çalışmalarının karşılığını ve başarısını bu sene gösterdi. Her yıl üstüne katlayarak başarılarına devam ediyor. Geçen sene Türkiye üçüncüsü olmuştu, bu sene hocalarıyla beraber daha fazla çalışarak Türkiye şampiyonu oldu." diye konuştu.

        Kurtoğlu, Habbap'ın gelecek yıllarda ülkesini en iyi temsil edecek güreşçilerden birisi olacağına inandığını vurgulayarak, "Hafta içi teknik, kuvvet, kondisyon ve güreş antrenmanlarını daha ağırlıklı çalışıyoruz. Hafta sonu ise kros, kuvvet, koşu antrenmanlarına hazırlanıyoruz. Antrenmanlarımız günde 3-4 saat sürmektedir. Habbap bu yıl Türkiye yarışmasında 41 kiloda yarışacak. Hedefi şampiyonluk olacak. Bu sene kendi yaş kategorisinde Balkan ve Avrupa şampiyonluğunu hedefliyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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