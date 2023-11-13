Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        GÜNCELLEME - Erzurum'da 14 yaşındaki çocuğun otomobille çarptığı çocuk öldü

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun otomobille çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 15:54 Güncelleme: 13.11.2023 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Erzurum'da 14 yaşındaki çocuğun otomobille çarptığı çocuk öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun otomobille çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

        Hüseyin P'nin (14) kullandığı 25 ABM 817 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi Şevval Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Mehmet Erdem A'ya çarptı.

        Kazada ağır yaralanan Mehmet Erdem A, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobili kullanan çocuk, polis ekiplerince gözaltına alındı, Mehmet Erdem A'nın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Olay yeri incelemesinin ardından otomobil çekiciyle bölgeden kaldırıldı.

        Hüseyin P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maganda damat tutuklandı!
        Maganda damat tutuklandı!
        Bahçesindeki kayayı patlatmak isterken eli koptu!
        Bahçesindeki kayayı patlatmak isterken eli koptu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Megakent yağmura teslim!
        Megakent yağmura teslim!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?"
        "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?"
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        İngiltere'de kabinede şok!
        İngiltere'de kabinede şok!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Hattuşa'nın eşsiz keşfi!
        Hattuşa'nın eşsiz keşfi!
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        "Tecrübe başka bir şey"
        "Tecrübe başka bir şey"
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Borçlanma primine dikkat!
        Borçlanma primine dikkat!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da sosyal medyadan Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan z...
        Erzurum'da sosyal medyadan Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan z...
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası
        15 yaşındaki çocuk, otomobille 5 yaşındaki Mehmet'in ölümüne neden oldu
        15 yaşındaki çocuk, otomobille 5 yaşındaki Mehmet'in ölümüne neden oldu
        Erzurum'da 14 yaşındaki sürücünün otomobille çarptığı çocuk öldü
        Erzurum'da 14 yaşındaki sürücünün otomobille çarptığı çocuk öldü
        Erzurum'da İmamoğlu'nun "Halk Buluşması"ndaki gerginliğe ilişkin davanın sa...
        Erzurum'da İmamoğlu'nun "Halk Buluşması"ndaki gerginliğe ilişkin davanın sa...
        İmamoğlu'nun olaylı Erzurum mitinginin davasında sanık: Cebimdeki erikleri...
        İmamoğlu'nun olaylı Erzurum mitinginin davasında sanık: Cebimdeki erikleri...