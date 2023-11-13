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        Erzurum'da otomobille çarptığı çocuğun ölümüne sebep olan 14 yaşındaki şüpheli serbest bırakıldı

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde otomobille çarptığı çocuğun ölümüne sebep olan 14 yaşındaki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 17:30 Güncelleme: 13.11.2023 - 17:30
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        Erzurum'da otomobille çarptığı çocuğun ölümüne sebep olan 14 yaşındaki şüpheli serbest bırakıldı
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        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde otomobille çarptığı çocuğun ölümüne sebep olan 14 yaşındaki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kurtuluş Mahallesi Şevval Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Mehmet Erdem A'ya çarpan Hüseyin P'nin (14) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Hüseyin P, sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarıldı.

        Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Hüseyin P, yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Hüseyin P, dün kullandığı 25 ABM 817 plakalı otomobille yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Mehmet Erdem A'ya çarpmış, kazada ağır yaralanan çocuk, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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