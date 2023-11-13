Erzurum'da otomobille çarptığı çocuğun ölümüne sebep olan 14 yaşındaki şüpheli serbest bırakıldı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde otomobille çarptığı çocuğun ölümüne sebep olan 14 yaşındaki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kurtuluş Mahallesi Şevval Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Mehmet Erdem A'ya çarpan Hüseyin P'nin (14) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hüseyin P, sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Hüseyin P, yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hüseyin P, dün kullandığı 25 ABM 817 plakalı otomobille yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Mehmet Erdem A'ya çarpmış, kazada ağır yaralanan çocuk, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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