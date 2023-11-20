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        Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ile Tunceli'de kar ve soğuk hava etkili oluyor

        Erzurum, Ardahan, Ağrı, Kars ile Tunceli'de kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 09:57 Güncelleme: 20.11.2023 - 09:57
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        Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ile Tunceli'de kar ve soğuk hava etkili oluyor
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        Erzurum, Ardahan, Ağrı, Kars ile Tunceli'de kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Erzurum'da dün akşam başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü, cadde ve sokaklar ile park halindeki araçlar karla kaplandı.

        Kent merkezindeki Erzurum Kalesi, Üç Kümbetler, Lala Paşa Cami, Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi gibi tarihi mekanlar ile çevresi beyaza büründü.

        Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri, karla mücadele çalışması başlattı.

        - Ardahan

        Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

        Gece başlayan sağanak, sabaha doğru yerini kara bıraktı.

        Kent merkezi yağışla beyaza büründü.

        - Kars

        Kars'ta gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle çevre beyaz örtüyle kaplandı.

        Kars-Iğdır kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Sarıkamış ilçesinde de bitkiler ve ağaçlar karla kaplandı. Handere Geçidi'nde yoğun yağış nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

        - Ağrı ve Tunceli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

        Ağrı'da etkili olan sağanak, yüksek noktalarda yerini kara bıraktı. Kar yağışının etkisiyle dağlık alanlar karla kaplandı.

        Tunceli’de de yaklaşık 3 bin rakıma sahip Kırklar, Sülbüs, Zel ve Meydan dağlarının zirveleri beyaza büründü.

        Sis bulutlarıyla kaplanan dağların sonbahar renkleriyle bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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