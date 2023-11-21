Erzurum ve Kars'ta 322 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor Erzurum ve Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 322 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum ve Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 322 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 316 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 4, Arpaçay ilçesinde ise 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.