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        Erzurum ve Kars'ta 322 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum ve Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 322 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 10:24 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:24
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        Erzurum ve Kars'ta 322 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum ve Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 322 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 316 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

        Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 4, Arpaçay ilçesinde ise 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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