Erzurum'da bitkin halde bulunan su çulluğu bakımının ardından doğaya salındı
Erzurum'da bitkin halde bulunan su çulluğu, bakım ve beslenmesinin ardından doğaya salındı.
Erzurum'da bitkin halde bulunan su çulluğu, bakım ve beslenmesinin ardından doğaya salındı.
Kentin kırsal alanında bir süre önce vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan su çulluğu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğünce korumaya alındı.
DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından yapılan muayenede sağlık problemi olmadığı anlaşılan su çulluğu, görevlilerce doğal yaşam alanına bırakıldı.
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