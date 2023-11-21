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        Erzurum'da bitkin halde bulunan su çulluğu bakımının ardından doğaya salındı

        Erzurum'da bitkin halde bulunan su çulluğu, bakım ve beslenmesinin ardından doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 11:03 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:13
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        Erzurum'da bitkin halde bulunan su çulluğu bakımının ardından doğaya salındı
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        Erzurum'da bitkin halde bulunan su çulluğu, bakım ve beslenmesinin ardından doğaya salındı.

        Kentin kırsal alanında bir süre önce vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan su çulluğu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğünce korumaya alındı.

        DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından yapılan muayenede sağlık problemi olmadığı anlaşılan su çulluğu, görevlilerce doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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