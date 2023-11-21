Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da kadınlar geri dönüşüme destek için "Tamir Kafe" etkinliğinde buluştu

        Erzurum'da Atatürk Üniversitesi öncülüğünde kadınların evlerindeki malzemeleri atıl hale getirmek yerine tamir ederek kullanmaya devam etmesinin amaçlandığı "Tamir Kafe" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 14:04 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da kadınlar geri dönüşüme destek için "Tamir Kafe" etkinliğinde buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da Atatürk Üniversitesi öncülüğünde kadınların evlerindeki malzemeleri atıl hale getirmek yerine tamir ederek kullanmaya devam etmesinin amaçlandığı "Tamir Kafe" etkinliği düzenlendi.

        Üniversitenin Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünün proje yürütücüsü olduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Kadın Girişimcileri Kurulu Başkanlığı ve Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) ile ortaklaşa Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) yapıldı.

        Etkinlikte, alanında uzman ustalar, katılımcı kadınlara, ayakkabı, elektronik ürün, elbise gibi onarımı mümkün eşyaların en temel ölçüde nasıl tamir edileceğini anlattı.

        Proje koordinatörü Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Zeynep Eren, etkinlikteki konuşmasında, paydaş kurumlarla sosyal sorumluluk projesi yürütüldüğünü söyledi.

        Avrupa Atık Azaltım Haftası'nda olduklarını hatırlatan Eren, "Bu kapsamda ana amaç, geri dönüşüm vurgusunu yapmak ve atıkları artık azaltma yoluna gitmek." dedi.

        Özellikle ev eşyalarında tekrar kullanma yoluna gidilmesi gerektiğini vurgulayan Eren, Erzurum'da ilk defa gerçekleşen Tamir Kafe aktivitesi ile onarmanın ne kadar önemli olduğunu dikkati çekmek istediklerini anlattı.

        Proje paydaşlarından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Kadın Girişimcileri Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları ile ERVAK'tan Prof. Dr. Dilşad Güzel ise projenin sivil toplum ayağında bulundukları için mutlu olduklarını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi!
        Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Eski İsrail Başbakanı'ndan itiraf
        Eski İsrail Başbakanı'ndan itiraf
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        Fırtına Karadeniz Sahil Yolu'nu da vurdu!
        Fırtına Karadeniz Sahil Yolu'nu da vurdu!
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        Müstakil eve hücum
        Müstakil eve hücum
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        Tedaviyi beğenmedi! Kadın diş hekimini yaraladı!
        Tedaviyi beğenmedi! Kadın diş hekimini yaraladı!
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Fred'den müjde!
        Fred'den müjde!
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda

        Benzer Haberler

        PÖH destekli kontrol noktalarında uyuşturucu kaçakçılarıyla etkin mücadele...
        PÖH destekli kontrol noktalarında uyuşturucu kaçakçılarıyla etkin mücadele...
        Erzurum'da bitkin halde bulunan su çulluğu bakımının ardından doğaya salınd...
        Erzurum'da bitkin halde bulunan su çulluğu bakımının ardından doğaya salınd...
        Erzurum ve Kars'ta 322 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum ve Kars'ta 322 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili olan kar ve soğuk hava "kara kış"ı aratm...
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili olan kar ve soğuk hava "kara kış"ı aratm...
        Kar yağdı, lastikçilerde kış lastiği kuyruğu oluştu
        Kar yağdı, lastikçilerde kış lastiği kuyruğu oluştu
        Erzurum'un Pasinler ilçesinde kırsal mahalle okullarında eğitime bir gün ar...
        Erzurum'un Pasinler ilçesinde kırsal mahalle okullarında eğitime bir gün ar...