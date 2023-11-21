Erzurum'da kadınlar geri dönüşüme destek için "Tamir Kafe" etkinliğinde buluştu Erzurum'da Atatürk Üniversitesi öncülüğünde kadınların evlerindeki malzemeleri atıl hale getirmek yerine tamir ederek kullanmaya devam etmesinin amaçlandığı "Tamir Kafe" etkinliği düzenlendi.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi öncülüğünde kadınların evlerindeki malzemeleri atıl hale getirmek yerine tamir ederek kullanmaya devam etmesinin amaçlandığı "Tamir Kafe" etkinliği düzenlendi.

Üniversitenin Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünün proje yürütücüsü olduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Kadın Girişimcileri Kurulu Başkanlığı ve Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) ile ortaklaşa Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) yapıldı.

Etkinlikte, alanında uzman ustalar, katılımcı kadınlara, ayakkabı, elektronik ürün, elbise gibi onarımı mümkün eşyaların en temel ölçüde nasıl tamir edileceğini anlattı.

Proje koordinatörü Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Zeynep Eren, etkinlikteki konuşmasında, paydaş kurumlarla sosyal sorumluluk projesi yürütüldüğünü söyledi.

Avrupa Atık Azaltım Haftası'nda olduklarını hatırlatan Eren, "Bu kapsamda ana amaç, geri dönüşüm vurgusunu yapmak ve atıkları artık azaltma yoluna gitmek." dedi.

Özellikle ev eşyalarında tekrar kullanma yoluna gidilmesi gerektiğini vurgulayan Eren, Erzurum'da ilk defa gerçekleşen Tamir Kafe aktivitesi ile onarmanın ne kadar önemli olduğunu dikkati çekmek istediklerini anlattı.

Proje paydaşlarından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Kadın Girişimcileri Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları ile ERVAK'tan Prof. Dr. Dilşad Güzel ise projenin sivil toplum ayağında bulundukları için mutlu olduklarını belirtti.