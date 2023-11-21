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        Atatürk Üniversitesi, araştırma üniversiteleri arasında 3 basamak yükseldi

        Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) açıkladığı araştırma üniversitelerinin 2022 yılı performans değerlendirme sonuçlarına göre, A2 kategorisine yükselerek 17. sırada yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 16:25 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:40
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        Atatürk Üniversitesi, araştırma üniversiteleri arasında 3 basamak yükseldi
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        Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) açıkladığı araştırma üniversitelerinin 2022 yılı performans değerlendirme sonuçlarına göre, A2 kategorisine yükselerek 17. sırada yer aldı.

        Üniversitesinin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, üniversitelerin yıllık performans sıralaması A1, A2 ve A3 kategorileri diye üçe ayrıldığı, 2021 yılı performans sıralamasında A3 kategorisinde yer alan Atatürk Üniversitesi, gösterge ile performans değerlendirmeleri sonucunda A2 kategorisine yerleşti.

        Araştırma üniversiteleri 2021 yılı performans sıralamasında ise 23 üniversite içinde 20. olan Atatürk Üniversitesi, üç basamak birden yükselerek 17. sıraya yerleşti.

        Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) kapsamında ise 2024 yılı bütçe dağılımı ile 20 devlet üniversitesinin desteklendiği programda Atatürk Üniversitesine 16 milyon 520 bin lira araştırma bütçesi ayrıldığı bildirildi.

        Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversite olarak bir yıllık süreçte yayın sayısından patente, proje sayısından akredite sürecine dair birçok alanda önemli hamleler yaptıklarını, bu çalışmaların araştırma üniversiteleri 2022 yılı performans sıralamasındaki yükselişe önemli derecede etkisinin olduğunu söyledi.

        Atatürk Üniversitesinde bilimsel ve araştırma-geliştirme çalışmaların yanında topluma hizmet noktasında da önemli atılımların gerçekleştiği aktaran Çomaklı, "A1, A2 ve A3 kategorileri diye üçe ayrılan performans sıralamasında ise yine üniversitemiz, önemli bir başarı göstererek A3'ten A2 kategorisine yükselmiş ve bizleri ziyadesiyle gururlandırmıştır. Biz bilgi üretmeye, üretilen bilgiyi de insanlık yararına kullanmaya gayret ediyoruz." dedi.

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