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        Erzurumspor FK Onursal Başkanı Sekmen, teknik heyet ve futbolcuları ziyaret etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin onursal başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, teknik heyet ve futbolcuları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 17:38 Güncelleme: 21.11.2023 - 17:38
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        Erzurumspor FK Onursal Başkanı Sekmen, teknik heyet ve futbolcuları ziyaret etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin onursal başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, teknik heyet ve futbolcuları ziyaret etti.

        Tesislerde teknik direktör Hakan Kutlu, ekibi ve futbolcularla bir araya gelen Sekmen, takıma moral verdi.

        Sekmen, yaptığı konuşmada, "Kulüp başkanı, teknik heyet ve yönetimimizle birlikte emsalsiz ve eşine ender rastlanır bir azim ve kararlılıkla her türlü zorluğa karşı 1. Lig'de onurlu mücadele örneği sergiliyoruz. Altyapımızdan takviye ettiğimiz gençlerimiz ve tecrübeli oyuncularla milyon dolarlık takımlara karşı güzel maçlara imza atıyorsunuz. Dün olduğu gibi bugün de yanınızdayım. Mavi-beyazlı armamıza olan desteğimiz 10 yıldır devam ediyor, bundan sonra da devam edecek. İnşallah ligdeki başarı grafiğimizi artırmaya, sporseverlere keyifli maçlar izlettirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal da Sekmen'in takıma her zaman destek verdiğini belirterek, "Başkanımızın destekleriyle 10 yıldır eşine az rastlanır başarılara imza attık. Başkanımızın futbola, Erzurumspor'a olan tutkusu bizlere ayrı bir heyecan katıyor." diye konuştu.

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