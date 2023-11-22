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        Doğu Anadolu'da kar yağışı durdu, soğuk hava etkisini koruyor

        Erzurum, Ardahan, Ağrı, Tunceli ve Kars'ta iki gündür aralıklarla yağan karın ardından soğuk hava etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 09:48 Güncelleme: 22.11.2023 - 09:48
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        Doğu Anadolu'da kar yağışı durdu, soğuk hava etkisini koruyor
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        Erzurum, Ardahan, Ağrı, Tunceli ve Kars'ta iki gündür aralıklarla yağan karın ardından soğuk hava etkili oluyor.

        Soğuk havanın etkisiyle Erzurum'da yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi, araçların camları buzla kaplandı.

        Yollardaki buzlanma nedeniyle sürücüler zor koşullarda araç sürmeye çalışıyor.

        Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması devam ediyor.

        Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 55 santimetre ölçüldü.

        Ardahan'da merkezinde soğuk hava buzlanmaya neden oldu, yüksek kesimlerde kar etkisini gösteriyor.

        Dağlar ve köylerin karla kaplandığı Ağrı'da da soğuk hava etkili oluyor.

        Süphan Dağı’nın beyaza büründüğü kentte, Diyadin ilçesinde öğrenciler okul bahçesinde kar topu oynadı.

        Tunceli'de etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları buz tuttu.

        Bitkilerin de kırağıyla kaplandığı kentte, bazı ana caddeler ve sokaklarda buzlanma oluştu.

        Kars'ta da dondurucu soğuklar etkili oluyor. Kars-Iğdır kara yolunda buzlanma meydana geldi. Bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, tırlar yolda kaldı.

        Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle bitkiler, ağaçlar kırağı ile kaplandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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