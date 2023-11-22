Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 146 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Ardahan ile Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 146 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 10:21 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 146 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum, Ardahan ile Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 146 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 138 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

        Ardahan'da da 5 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresine bağlı ekipler yolların açılması için çalışma yürütüyor.

        Kars'ta ise olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Yoğun tipinin yaşandığı yüksek rakımlı köylerde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri bölgede karla mücadele çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İSKİ baraj doluluk oranını açıkladı! İşte son veri!
        İSKİ baraj doluluk oranını açıkladı! İşte son veri!
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        OpenAI'da CEO krizi çözüldü
        OpenAI'da CEO krizi çözüldü
        "Kazanmak için yaratılmış"
        "Kazanmak için yaratılmış"
        İçinde 600 bin TL'lik altın vardı! Halı yıkamaya gitti!
        İçinde 600 bin TL'lik altın vardı! Halı yıkamaya gitti!
        Montella’nın ağabeyi rahatsızlandı! Milli Takım uçağı Münih'e indi
        Montella’nın ağabeyi rahatsızlandı! Milli Takım uçağı Münih'e indi
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        Çocuklara grip aşısı uyarısı!
        Çocuklara grip aşısı uyarısı!
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk!
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk!
        Eski kocasını silahla vurdu! Serbest!
        Eski kocasını silahla vurdu! Serbest!
        Serdar Ali Çelikler: Şampiyonada başarılı olacağız
        Serdar Ali Çelikler: Şampiyonada başarılı olacağız
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Mehmet Ayan yazdı: Teşekkürler Türkiye
        Mehmet Ayan yazdı: Teşekkürler Türkiye
        O kişiler çocuk işçi çalıştıramaz
        O kişiler çocuk işçi çalıştıramaz
        5 öğrenciye cinsel istismar! Yurt eğitmeni tutuklandı!
        5 öğrenciye cinsel istismar! Yurt eğitmeni tutuklandı!
        EURO 2024'e lider gidiyoruz!
        EURO 2024'e lider gidiyoruz!
        Geri manevra faciayla sonuçlandı!
        Geri manevra faciayla sonuçlandı!
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"

        Benzer Haberler

        Doğu Anadolu'da kar yağışı durdu, soğuk hava etkisini koruyor
        Doğu Anadolu'da kar yağışı durdu, soğuk hava etkisini koruyor
        Erzurum'da kışlık bin mezar kazıldı
        Erzurum'da kışlık bin mezar kazıldı
        Erzurumspor FK Onursal Başkanı Sekmen, teknik heyet ve futbolcuları ziyaret...
        Erzurumspor FK Onursal Başkanı Sekmen, teknik heyet ve futbolcuları ziyaret...
        Yolları kardan kapanan köylerdeki 4 diyaliz hastasını jandarma hastaneye ul...
        Yolları kardan kapanan köylerdeki 4 diyaliz hastasını jandarma hastaneye ul...
        Erzurum'da kaybolan kişi yaklaşık 7 saat sonra bulundu
        Erzurum'da kaybolan kişi yaklaşık 7 saat sonra bulundu
        Erzurum'da jandarma ekipleri, karda mahsur kalan hastaları kurtardı
        Erzurum'da jandarma ekipleri, karda mahsur kalan hastaları kurtardı