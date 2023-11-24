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        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den 24 Kasım Öğretmenler günü mesajı

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 12:58 Güncelleme: 24.11.2023 - 12:58
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        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den 24 Kasım Öğretmenler günü mesajı
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        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Sekmen, mesajında, öğretmenlerin geleceğin Türkiye'sini inşa etmek gibi çok büyük bir sorumluluğu üstlendiğini belirtti.

        Yarınlar adına umut bağlanan asıl gücün öğretmenlerin olduğunu aktaran Sekmen, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Cumhuriyetimizin banisi, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çağdaş ve demokratik bir toplumu oluşturmak adına en büyük sorumluluğu kuşkusuz öğretmenlere yüklemiştir. Lider Türkiye’nin geleceğini yetiştiren öğretmenlerimizin ülkemizin bilgi kaynağı olduğunu bir an olsun aklımızdan çıkartmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrimiz, Erzurum mebusumuz, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsında bütün öğretmenlerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, eğitim neferlerimize selam ve sevgilerimi iletiyorum."

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