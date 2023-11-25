Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde stant açıldı

        Erzurum'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için kurum ve kuruluşların iş birliğinde stant açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 13:31 Güncelleme: 25.11.2023 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde stant açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için kurum ve kuruluşların iş birliğinde stant açıldı.

        Kentteki bir alış veriş merkezinde, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Erzurum Barosu, Erzurum Teknik Üniversitesi, Kamer Vakfı, Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği, Yeşilay, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Türk Anneler Derneği stant açtı.

        Merkezde stant açan kurumlar, konuya ilişkin el broşürü dağıtımı ve bilgilendirme yaptı. Alanda resim, ebru ve el sanatları sergisi açıldı.

        Jandarma ve polis ekipleri de KADES uygulaması hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

        Bazı öğrenciler de ellerinde "Kadına şiddete hayır", "Gülmek sana yakışıyor" ve " 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" yazılı stickerlarla yer aldı.

        Katılımcılar, alana asılan "Şiddete karşı ses ol", "Kadına el kalkamaz" yazılı beyaz afişe, boyadıkları ellerinin izlerini bıraktı.

        Açılışa, Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AFAD'dan kritik uyarı! Tam 64 kent için alarm! Pazara dikkat!
        AFAD'dan kritik uyarı! Tam 64 kent için alarm! Pazara dikkat!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Mevsim kışa dönüyor!
        Mevsim kışa dönüyor!
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        İklim krizinde istilacı türlerde 'hızlı yayılma' tehlikesi
        İklim krizinde istilacı türlerde 'hızlı yayılma' tehlikesi
        Evine mahalle sığdırdı!
        Evine mahalle sığdırdı!
        Yaralılar var! Fırtına ağacı yerinden söktü!
        Yaralılar var! Fırtına ağacı yerinden söktü!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        Tıp literatürüne girecek ameliyatla hayata tutundu
        Tıp literatürüne girecek ameliyatla hayata tutundu
        Formadan dev gelir!
        Formadan dev gelir!
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        "Merdiven altı çığ gibi büyüyor"
        "Merdiven altı çığ gibi büyüyor"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Erzurum'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı
        Erzurum'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı
        Sokak hayvanlarına yiyecek götürürken kalp krizi geçirdi
        Sokak hayvanlarına yiyecek götürürken kalp krizi geçirdi
        Erzurum'da çil keklikler karlar üzerinde yiyecek ararken görüntülendi
        Erzurum'da çil keklikler karlar üzerinde yiyecek ararken görüntülendi
        Türkiye'de kayak heyecanı bu sezon da en erken Palandöken'de başlayacak
        Türkiye'de kayak heyecanı bu sezon da en erken Palandöken'de başlayacak
        Erzurum'da kız öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        Erzurum'da kız öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        Erzurum ve Ağrı'da güvenlik güçlerinden öğretmenlere sürpriz ziyaret
        Erzurum ve Ağrı'da güvenlik güçlerinden öğretmenlere sürpriz ziyaret