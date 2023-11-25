Erzurum'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde stant açıldı Erzurum'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için kurum ve kuruluşların iş birliğinde stant açıldı.

Erzurum'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için kurum ve kuruluşların iş birliğinde stant açıldı.

Kentteki bir alış veriş merkezinde, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Erzurum Barosu, Erzurum Teknik Üniversitesi, Kamer Vakfı, Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği, Yeşilay, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Türk Anneler Derneği stant açtı.

Merkezde stant açan kurumlar, konuya ilişkin el broşürü dağıtımı ve bilgilendirme yaptı. Alanda resim, ebru ve el sanatları sergisi açıldı.

Jandarma ve polis ekipleri de KADES uygulaması hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Bazı öğrenciler de ellerinde "Kadına şiddete hayır", "Gülmek sana yakışıyor" ve " 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" yazılı stickerlarla yer aldı.

Katılımcılar, alana asılan "Şiddete karşı ses ol", "Kadına el kalkamaz" yazılı beyaz afişe, boyadıkları ellerinin izlerini bıraktı.

Açılışa, Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ile vatandaşlar katıldı.