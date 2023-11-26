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        Erzurum ve Erzincan'da, AK Parti belediye başkan adayları için temayül yoklaması

        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "İnşallah İstanbul, Ankara başta olmak üzere Türkiye'de yine milletimizin teveccühüyle yerel seçimlerde de iyi bir sonuç alacağımıza inanıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 15:03 Güncelleme: 26.11.2023 - 15:09
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        Erzurum ve Erzincan'da, AK Parti belediye başkan adayları için temayül yoklaması
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        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "İnşallah İstanbul, Ankara başta olmak üzere Türkiye'de yine milletimizin teveccühüyle yerel seçimlerde de iyi bir sonuç alacağımıza inanıyoruz." dedi.

        AK Parti Erzurum İl Teşkilatınca, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde, 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlerde il ve ilçe belediyelerine partiden aday olmak için başvuranlara yönelik temayül yoklaması düzenlendi.

        Temayül yoklamasında Erzurum merkez ve ilçeler olmak üzere belediye başkan aday adayları için oy kullanıldı.

        AK Parti Grup Başkanvekili Gül, AA muhabirine, 31 Mart seçimleri için AK Parti olarak tüm Türkiye'de temayül yoklaması yapıldığını hatırlattı.

        Büyük bir heyecan ve ortak akılla teşkilatın görüşlerini ifade ettiğini bildiren Gül, "Genel merkezimiz de bunları değerlendirecek. Sayın Cumhurbaşkanı'mız istişareye ve ortak akla her zaman değer veriyor." diye konuştu.

        Gül, 31 Mart seçimlerinin 'demokrasi yerelde başlar' anlayışıyla çok önemli bir seçim olduğunu belirterek şunları dile getirdi:

        "Bu seçim, genel seçimlerden ve 2023 seçimlerinden sonra Türkiye Yüzyılı seçimlerini tamamlayacak önemli bir seçim. İnşallah İstanbul, Ankara başta olmak üzere Türkiye'de yine milletimizin teveccühüyle yerel seçimlerde de iyi bir sonuç alacağımıza inanıyoruz. Çünkü merkezi yönetimle beraber yerel yönetimin de yine AK Partili belediye elleriyle, AK Parti belediyeciliğiyle çok daha güzel hizmetlere kavuşacağını milletimiz daha önceden de biliyor. AK Parti belediyecilikte çok önemli hizmetler yaptı. Cumhurbaşkanı'mızın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığıyla başlayan tarihle beraber belediyecilik AK Parti'nin işi ve başarılı olduğu alanlardan birisi."

        Tüm Türkiye'de milletin desteği ve teveccühüyle genel seçimlerde olduğu gibi Cumhur İttifakı'yla çok önemli netice alacaklarına inandıklarını aktaran Gül, Erzurum'da da çok güzel bir kardeşlik ortamı içerisinde şehir ve ülke için en iyi sonucu almak için istişarelerini yaptıklarını söyledi.

        AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da AK Parti'nin siyasi hayatı boyunca teşkilatlarına verdiği önemin sahaya yansımasını yaşadıklarını, 2001'den itibaren AK Parti'nin tüm seçimlerde teşkilatların görüşlerine başvurduğunu ve 31 Mart seçimleri öncesinde de teşkilatların görüşlerine müracaatları sonucu temayül yoklaması yapıldığını ifade etti.

        Sandıkta Erzurum'da 156 aday adayı için oy kullanıldığını anlatan Küçükoğlu, toplam 3 bin 500 partilinin oy kullanacağını sözlerine ekledi.

        Erzincan'da da il ilçelerde partiden aday olmak için başvuranlara yönelik temayül yoklaması yapıldı.

        AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muhammed Ali Yılmaz, yaptığı konuşmada, AK Parti'nin çağın tüm gelişmelerini yakından takip eden dinamik bir parti olduğunu dile getirerek "AK Parti yeniliğin ve gelişmişliğin adresidir. Belediyecilikte çığır açmış marka bir partidir. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında Türkiye Yüzyılı vizyonu ve hedeflediğimiz müreffeh yarınlar için yerel yönetimler seçimi bir merhaledir. Seçim İşleri Başkanlığımızın uhdesinde teknolojik altyapı kullanılarak geliştirilen yeniliklerden birine Erzincan'da şahitlik ediyoruz. Dijital ortamda ve tüm Türkiye'de aynı anda yapılacak yoklamamızın Erzincanlı hemşehrilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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