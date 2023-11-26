Erzurum'daki bıçakla yaralamaya ilişkin bir zanlı tutuklandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, bir genci bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'ndeki bir tesiste çıkan kavgada E.Ç'yi (17) boğazından bıçakladıktan sonra kaçan P.A'yı (17) yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliyi Dağ Mahallesi'nde saklandığı bir evde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Yaralı E.Ç'nin tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.

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