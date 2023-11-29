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        Erzurum'da alev alan piknik tüpü tır şoförünün yaralanmasına neden oldu

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde piknik tüpünün alev alması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 00:01 Güncelleme: 29.11.2023 - 00:13
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        Erzurum'da alev alan piknik tüpü tır şoförünün yaralanmasına neden oldu
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        Erzurum'un Palandöken ilçesinde piknik tüpünün alev alması sonucu bir kişi yaralandı.

        Nene Hatun Mahallesi mevkisinde mola veren tır sürücüsü Kadir U, yemek yapmak için aracındaki piknik tüpünü yakmaya çalıştı.

        Bu esnada tüpün aniden alev almasıyla Kadir U. yüzünden yaralandı

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı, kaldırıldığı Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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