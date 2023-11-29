Erzurum'da alev alan piknik tüpü tır şoförünün yaralanmasına neden oldu

Erzurum'un Palandöken ilçesinde piknik tüpünün alev alması sonucu bir kişi yaralandı.

Nene Hatun Mahallesi mevkisinde mola veren tır sürücüsü Kadir U, yemek yapmak için aracındaki piknik tüpünü yakmaya çalıştı.

Bu esnada tüpün aniden alev almasıyla Kadir U. yüzünden yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı, kaldırıldığı Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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