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        Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da soğuklar etkisini sürdürüyor

        Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 10:06 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:21
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        Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da soğuklar etkisini sürdürüyor
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        Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Erzurum'da, 3 gün önce etkili olan kar ve tipinin ardından başlayan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü kentte, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

        Kaldırım ve yollarda buzlanmanın meydana geldiği Erzurum'da, araçların da camları buzla kaplandı. Kimi vatandaşlar ise araçlarının camlarını örtüyle soğuktan korumaya çalıştı.

        Şadırvan, ağaç, cadde ve sokakların buz tuttuğu kentte belediye ekiplerinin tuzlama ve kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

        - Ardahan

        Ardahan’da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu. Kentteki Kura Nehri'nin yüzeyinin büyük bölümünü buz kapladı.

        - Kars

        Kars'ta kar yağışının ardından hüküm süren soğuk hava nedeniyle, araç camları buz tuttu. Bazı vatandaşlar araçlarını battaniyelerle örterek soğuktan korumaya çalıştı.

        Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı ile kaplandı.

        - Ağrı

        Ağrı'da da soğuk hava etkili oluyor.

        Derelerin kısmen donduğu kentte, araç camlarını buz tuttu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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