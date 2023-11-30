Erzurum'da şehit yakınları ve gaziler "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini izledi Erzurum'da şehit yakınları ve gaziler, 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyazperdeye taşıyan, "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini seyretti.

Erzurum'da şehit yakınları ve gaziler, 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyazperdeye taşıyan, "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini seyretti.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında kentteki bir alışveriş merkezinin sinema salonunda filmi izleyen şehit yakınları ve gazilerin duygulandığı gözlendi.

Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit yakınları ve gazilerin sürekli yanlarında olduklarını söyledi.

Filmi çok beğendiğini belirten Yırtar, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleriyle son dönemin şehit öğretmenlerinden 'Aybüke Yalçın' anısına yapılan filmi beraber izleyip, onları bir nebze hatırlamak ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek için bu etkinliği düzenledik. Onlar bizim emanetlerimiz, bu vesileyle ahirete intikal etmiş tüm şehit ve gazilerimizi sevgi, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun." dedi.

Etkinliğe, çok sayıda polis memuru da katıldı.