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        Erzurum'da 3 firari hükümlü ile aranan 8 şüpheli yakalandı

        Erzurum'da farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü ile aranan 8 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 17:32 Güncelleme: 01.12.2023 - 17:32
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        Erzurum'da 3 firari hükümlü ile aranan 8 şüpheli yakalandı
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        Erzurum'da farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü ile aranan 8 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Yapılan uygulamalarda, "silahla tehdit", "silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ/PDY)" ile "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü ile "basit yaralama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve kullanma, mala zarar verme, kasten yaralama, aile içi şiddet, kamu hizmetine tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık, kasten yaralama, açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık, dolandırıcılık" suçlarından aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Firari hükümlüler ile aranan şahısların işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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