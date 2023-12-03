Bilim Erzurum'da üretilen "akıllı baston"la görme engelliler rahat yürüyecek

İLHAMİ ERKILIÇ - Bilim Erzurum'da yerli deneyap kartla üretilen, mesafe ölçerli ve titreşimli "akıllı baston", görme engellilerin yaşamını kolaylaştıracak.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğinde bir süre önce açılan Bilim Erzurum yöneticilerine, görme engelli bireyler için akıllı baston üretimi konusunda talimat verdi.

Merkezdeki yazılımcı ve programcı mühendisler, yerli deneyap kartına entegre ettikleri bastona, yazılım, mesafe ölçer ve titreşim ilave ederek akıllı baston üretimini gerçekleştirdi.

Görme engellilerin adeta gözü ve kulağı olacak, ilk etapta 50 tane üretilen akıllı baston, yürüyüş sırasında çıkan engellerin titreşim yoluyla fark edilmesini sağlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, AA muhabirine, akıllı bastonun, görme engellilere önemli ölçüde kolaylık sağlayacağını söyledi.

Sekmen, "Görme engelli vatandaşlarımız, kardeşlerimizle ilgili Bilim Erzurum Merkezimizde beyaz baston, akıllı baston üretimimiz oldu. Baston, görme engelliler yolda yürürken önüne çıkacak engeli titreşimle fark edecek ve görme engelli kardeşimizin daha dikkatli davranmasına imkan sağlayacak." dedi.

Sekmen, yakın zamanda üretimini çoğaltacakları bastonlardan kentteki görme engellilere hediye edeceklerini, ihtiyaç halinde diğer illerdeki görme engellilerin de bu bastondan istifade edebileceğini sözlerine ekledi.

Belediyenin Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel de akıllı baston fikrinin, merkezde eğitim alan görme engelli bireyin, beyaz baston kullanımı konusunda bilgi almak istemesinden çıktığını belirtti.

Belediye Başkanı Sekmen'in talimatıyla Bilim Erzurum'da çalışmalara başlandığını dile getiren Temel, "Yaklaşık 500 liraya mal edilecek akıllı baston üretilmesi kararlaştırıldı. Daha sonra Başkanımızın talimatıyla hemen üretime geçildi." dedi.

Bilim Erzurum Girişim Merkezi Koordinatörü ve yazılım uzmanı Mustafa Ergincan da normal bastona yerli deneyap kartI entegre edip mesafe ölçer ekleyerek akıllı bastonu ürettiklerini anlattı.

- "En hızlı çözüm olarak titreşimi seçtik"

Bastonu kullanan görme engellinin önüne bir engel çıktığında bunu fark edip sensör yardımıyla titreşimle uyarı alacağını anlatan Ergincan, şöyle devam etti:

"Bastonun titreşim özelliği var, ses ve bluetooth özelliği de eklenebilir. Fakat biz şu an en hızlı çözüm olarak titreşimi seçtik. Milli kart deneyap ile yaptığımız bastonun tasarımı, yazılımı da tamamen bize aittir. En önemli özelliği, görme engellinin karşısına basamak ya da engel çıktığında boyutu ne olursa olsun bunu tespit edip titreşim gönderiyor. Titreşim gönderdiği için engelli bireyler yaklaşık 20-30 santim, 2 adım öncesinden engeli fark ediyor."

Akıllı bastonu kullanan görme engelli Tansu Çiller Kara da gözlerini hiç görmediğini belirterek, projenin tüm görme engelliler için iyi bir çalışma olduğunu söyledi.

"En azından eve bağlı kalan görme engelli arkadaşlarımız bu baston sayesinde sosyalleşip dışarıya çıkacak, yani eve kapanıp kalmayacak." diyen Kara, bastonun görme engellilerin hayatlarına çok kolaylık sağlayacağını anlattı.

- "Baston bizlere hem göz hem de kulak olacak"

"Diğer bastonların hiçbir özelliği yok. Engeli, kaldırımı, herhangi bir çöp konteynerini ya da elektrik direklerini ve önündeki engelleri gördüğünde titreme ya da uyarı gibi özelliği yok." ifadelerini kullanan Kara, şunları söyledi:

"Şu anki baston, herhangi bir engeli gördüğünde direkt titreşim yoluyla önündeki engeli fark etme olanağı sağlıyor. Bu da bizim açımızdan çok güzel. Baston bizlere hem göz hem de kulak olacak. Tüm görme engelli arkadaşlarımız için büyük avantaj sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi görme engellilere bu bastonları ücretsiz dağıtacak."