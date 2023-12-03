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        Engelli Milletvekili Öncü, Engelliler Günü'nde gazetecilerle bir araya geldi

        AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, "Yılda 2 milyar lira evde bakım parası ödüyoruz. Engelli maaşı bizden sonra 34 kat arttı". dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 13:20 Güncelleme: 03.12.2023 - 13:27
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        Engelli Milletvekili Öncü, Engelliler Günü'nde gazetecilerle bir araya geldi
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        AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, "Yılda 2 milyar lira evde bakım parası ödüyoruz. Engelli maaşı bizden sonra 34 kat arttı". dedi.

        Öncü, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla Yakutiye ilçesindeki bir sosyal tesiste AK Parti Kadın Kolları Başkanı Beyza Saltuklu Özdemir ve İl Başkan Yardımcısı Zeynep Şekerdağ Polat ile gazetecilerle bir araya geldi.

        Öncü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın farkındalık oluşturmak için engelli bireyleri partiyi kurarken yanında bulundurduğunu anlattı.

        Engelliler konusunda 21 yılda temel hak konusunda önemli adımlar atıldığını belirten Öncü, "Cumhurbaşkanımız tüm toplumu entegre ederken kadın, engelli, yaşlı, çocuk ayrıştırmadan yapıyor. Çünkü biz bir bütünüz. Bizim görünen engellerimiz var. Bir çoğumuzun da görünmeyen engelleri var. Bizler sadece raporla tescilli olanlarız, bana göre engeli olmayan insan yoktur." diye konuştu.

        Öncü, 2005'te Engelliler Kanunu'nda değişiklik yapıldığını hatırlatarak şöyle konuştu:

        "2010 yılında anayasaya pozitif ayrımcılık niteliğinde bir değişim tercih ettik. Bu süreçte sadece kanuni düzenleme değil, diğer yandan sosyal empati oluşturmamız yani kabul görmeyi sağlamamız lazımdı. Bundan 25 yıl önce biz engellilere layık görülen caminin önündeki kartondu. Ama şu anda yılda 2 milyar lira evde bakım parası ödüyoruz. Engelli maaşı bizden sonra 34 kat arttı. Türkiye tarihinde 2002'ye kadar 5 bin engelli istihdam edilmişti. Şu anda 68 bin engelli istihdam ettik. Bir yılda sadece kamuya değil 430 bin engelliyi nitelikli hale getirip, meslek eğitimini destekledik ve özel kurumlarda istihdam ettirdik."

        Sadece AK Parti'de engelli milletvekili olduğunu söyleyen Öncü, Meclis'teki 111 kadın milletvekilinin 52'sini kendi partisine mensup olduğunu aktardı.

        Öncü, partisinin toplumun her kesimine hitap ettiğini dile getirerek, sözlerini, "Şu anda İçişleri Bakanlığına engelli vali, kaymakam, hakimler atanmaya başlandı. Yakın zamanda ülkemizi temsilen Angola'daydım. Orada 188 ülke içinde engelli olarak bir tek ben vardım. Dünyada engelli temsilcisi olan tek ülkeyiz. Bu uluslararası alanda farkındalık arttırmak için yapılıyor." diye tamamladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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