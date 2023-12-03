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        Erzurum ve Iğdır'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı

        Erzurum ve Iğdır'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 15:06 Güncelleme: 03.12.2023 - 15:16
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        Erzurum ve Iğdır'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı
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        Erzurum ve Iğdır'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Havuzbaşı Kent Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından gazetecilere açıklama yapan, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, 2023'te dünyada 1 milyardan fazla engelli insan bulunduğunu söyledi.

        - "Aile gelirinin esas alınması kriteri değiştirilmeli"

        Efe, engellilere yönelik sosyal yardımların güncellenmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Yardım miktarının belirlenmesinde aile gelirinin esas alınması kriteri değiştirilmeli, sırf bu kriter nedeniyle birçok engellinin bu haktan yararlanması engellenmektedir. 2828 sayılı yasa ile evde bakım desteği alan ve ağır bakım gerektiren engelliler, rapor yönetmeliğinde yapılan değişiklikle kısmi bakım kapsamına alınmakta, evde bakım yardımı kesilmektedir. Zihinsel, otizm ve down sendromlu bireylerin eğitim saatlerinin yeniden düzenlenmesi ve rehabilitasyon merkezlerindeki saatleri artırılmalıdır."

        Iğdır'da da kuaförler özel çocukların saç kesimi ve bakımını ücretsiz yaptı.

        Iğdır Berberler ve Kuaförler Derneği ile Özel Umut Rehabilitasyon Merkezi organizasyonunda kuaförler, Gençlik Merkezi Kapalı Spor Salonu'nda özel çocukların saç kesimi ve bakımını yaptı.

        Ailelerin de katıldığı programda, katılımcılar müzik eşliğinde oyunlar oynayıp halay çekerek eğlendi.

        Iğdır Berberler ve Kuaförler Derneği Başkanı Gökmen Kaya, AA muhabirine, etkinlik kapsamında özel çocukların saç bakımlarını yaptıklarını belirterek, amaçlarının onlarla birlikte olmak ve hatırlamak olduğunu söyledi.

        Kadın kuaförü Kardelen Köroğlu da farkındalık yaratmak için etkinlik düzenlediklerini, bu tür faaliyetlerin sürekli yapılması gerektiğini anlatarak, "Bugün yaptığımız etkinlikle özel çocuklarımızın yüreklerine dokunduk. Ben engelin insanın bedeninde değil de aklında olduğunu düşünüyorum." dedi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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