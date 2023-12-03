Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den "Dünya Engelliler Günü" mesajı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiftçi, mesajında, engelliler gününün, engelli vatandaşların sosyal hayata diğer insanlarla eşit şartlarda katılımını sağlama, yaşam kalitesini yükseltme ve yaşadıkları sorunlara farkındalık oluşturmasına vesile olması bakımından özel bir gün olduğu belirtti.

Engelli vatandaşların, eğitimden sağlığa, istihdamdan haklarının korunmasına kadar, karşılaştıkları tüm zorluklara çözümler bularak her alanda daha rahat bir yaşam sürebilmelerine imkan sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Engellilik, sadece engelli olan bireyin kişisel meselesi değil, toplumun tamamını ilgilendiren sosyal, kültürel ve pek çok alanda hepimizin ortak duyarlılığıyla toplumsal bilinç ve bilgi düzeyi seviyesine paralel bir anlayış ihtiva etmektedir. Kalplerdeki, zihinlerdeki engelleri yıkacak toplumsal faaliyetler ve fiziki engelleri kaldıracak yatırım, hizmet ve mevzuat çalışmaları sonucunda engelli kardeşlerimizin spor, sanat, siyaset, eğitim ve iş dünyasında elde ettikleri başarıları görmek bizim en büyük gurur kaynağımız olmuştur. Çünkü engelli vatandaşlarımızın desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, onların yaşama sevinçlerini yüksek tutarak hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz."

Çiftçi, özellikle Gazze’de her geçen gün giderek derinleşen insanlık dramında yaşamını sürdürmek zorunda kalan engellilerin sorunlarına sürdürülebilir çözümler bulmanın gerekliliğinin bir kez daha karşılarına çıktığını vurguladı.

Hiçbir engelin seçim olmadığını ve her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğini aktaran Çiftçi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün toplumda engellilere yönelik farkındalığın artmasına ve daha fazla sorumluluk alınmasına vesile olmasını temenni etti.