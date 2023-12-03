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        Erzurum'da, engelli çocuklar için "hipoterapi" etkinliği düzenlendi

        Atatürk Üniversitesi Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörlüğü, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla, engelli çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 16:28 Güncelleme: 03.12.2023 - 16:33
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        Erzurum'da, engelli çocuklar için "hipoterapi" etkinliği düzenlendi
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        Atatürk Üniversitesi Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörlüğü, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla, engelli çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

        Üniversite yerleşkesinde bulunan Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörlüğü eğitim alanında yapılan hipoterapi etkinliğinde bir araya gelen özel gereksinimli çocuklar, atları sevdi, antrenörler eşliğinde ata binerek keyifli anlar yaşadı.

        Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörü Doç. Dr. Gökhan Öztürk, gazetecilere, engelliler gününde özel gereksinim gerektiren çocukları unutmadıklarını söyledi.

        Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörlüğü bünyesinde hipoterapi eğitimi verdiklerini bildiren Öztürk, "Etkinliğin amacı çocukları mutlu etmek. Ata bindirdiğimiz çocukların mutluluğunu paylaşarak bizler de mutlu oluyoruz. Çocukların geleceğe daha sıkı tutunması için üniversite olarak elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Öztürk, tesisin faaliyetleriyle ilgili şunları kaydetti:

        "Tesisimizde özel gereksinim gerektiren, kas iskelet yapısı bozuk olan bireyler ile psikolojik ve iletişim sıkıntısı olanlar için eğitim veriyoruz. Bu şekilde onların hayata daha sıkı tutunmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Manej alanımızda bu konuyla ilgili antrenörlerimiz ve bu eğitimlere uygun atlarımız var. Biz de sosyal projelerle bu eğitimleri desteklemeye çalışıyoruz. Yaklaşık 4 yıl önce kurulan merkezimizde 20'ye yakın çocuğa eğitim verildi ve bilimsel projeler kapsamında çalışmalarımız var."

        Galeri
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        Galeri
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