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        Erzurumspor FK-Gençlerbirliği maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, futbolcularının maçı kazanmak için elinden geleni yaptığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 20:07 Güncelleme: 03.12.2023 - 20:07
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        Erzurumspor FK-Gençlerbirliği maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, futbolcularının maçı kazanmak için elinden geleni yaptığını söyledi.

        Hakan Kutlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi oynadıkları maçta bir puan almanın üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

        Oyuncularının gösterdiği performansı değerlendiren Kutlu, "Çok üzgünüm, oyuncularımın bugün gösterdiği mücadeleyi yabana atmamak lazım. Gerçekten futbolcularım hem defansif hem de ofansif olarak futbolda ne gerekiyorsa her şeyi yaptı." diye konuştu.

        Kutlu, rakip takıma karşı birçok pozisyona girdiklerini ancak gol yollarında yeterince başarılı olamadıklarını aktararak, "Gençlerbirliği'ne karşı ancak bu kadar gol pozisyonuna girilebilirdi. Gol pozisyonlarında sıkıntı yaşadık. Rakibimize bireysel hata ve duran toplar hariç pozisyon imkanı bile tanımadık. Üzüldüm ama sevindiğim bir yön var, oyuncularım gerçekten futbol adına ne gerekiyorsa sahada yapıyor. Taktiksel anlamda sahada çok güzel şeyler sunuyorlar. Seyredenlere iyi şeyler gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

        "Çok rahat kazanmamız gereken maçı beraberlikle sonuçlandırdık ama oyuncularımın ellerine, ayaklarına sağlık." diyen Kutlu, "Oyuncularım bu beraberliği, dayanışmayı sürdürdüğü takdirde bugün kaybettiğimiz 2 puanı önümüzdeki maçlarda telafi ederiz. Gençlerbirliği'ni tebrik ediyorum ama bugün sahada galip gelmesi gereken hatta maçın sonunu getirmesi gereken bir takım vardı, o da Erzurumspor." değerlendirmesinde bulundu.

        Eren Tozlu'nun gelecek haftaki Ahlatcı Çorum FK maçı öncesi cezalı duruma düşmesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulunca kulübe verilen puan silme cezası hakkında da konuşan Kutlu, şunları kaydetti:

        "Eren bir yerde dört diyecekti, bu maç dedi. Eren, bizim ve Türk futbolu için önemli bir oyuncu. Göreve başladığımızda hiçbir şeyden şikayet etmedik. Oyuncularım da biz de hiçbir şeye mazeret göstermedik. Bu kadar şikayet edilmesi gereken şeyler varken ama cesaret ve şikayet bir anda olmuyor. Eren'in yokluğunu bir şekilde kapatmaya çalışacağız. Biz işimize bakıyoruz, bugüne kadar 18 puan aldık. Bu kötü bir puan değil ama bunu 23-24 de yapabilirdik. Cezanın verilmesi benlik bir durum değil. Biz cesaretli şekilde oyuncularımla sonuna kadar gideceğiz."

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