Erzurum'da "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunu sahnelendi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında hazırladığı "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunu, Erzurum'da sahne aldı.

Bora Severcan'ın yazıp yönettiği tek perdelik oyunda, Cumhuriyet'in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının Türk Milleti'nin desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatmaları anlatılıyor.

Danışmanlığını Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş'ın, yapımcılığını Volkan Severcan'ın yaptığı oyunda, dekor ve kostümü Özlem Topuz, ışık tasarımı Yakup Çartık, müziği Selim Atakan, Kareoğrafiyi Özgür Adam İnanç ve Serhat Güdül, ses tasarımını Mehmet Okuroğlu üstleniyor.

Başrollerini Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan'ın paylaştığı oyunda 110 kişi yer alıyor.

Tiyatroyu yazan ve yöneten Bora Severcan, gazetecilere, oyunun Büyük Önder Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya gelişi, TBMM'nin açılışı ve Kurtuluş Savaşı ile Cumhuriyet'in kuruluşunu konu aldığını söyledi.

Herkesin keyifle, gururla ve gözyaşları içesinde izleyeceği bir tiyatro oyunu olduğunu bildiren Severcan, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Çünkü bu projenin mimarı olarak bize çok büyük bir destek verdi, çok iyi bir oyun hazırlamamıza olanak sağladı." dedi.

Severcan, Avrupa başkentlerinde ve ülkenin genelinde oyunu oynayıp Türk Milleti'nin şanlı destanını bütün dünyaya göstermeyi umduğunu anlatarak, "Oyunumuz Ankara'da başladı, akabinde Samsun, Ordu ve Trabzon'da sahnelendi. Bugün Erzurum'dayız, yarın Sivas ve Tokat'a gideceğiz. 11 Aralık'ta İzmir, 18 Aralık'ta İstanbul'da oynayıp 26'sında tekrar Ankara'da oynamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Ziya Kürküt de Refet Bele'yi canlandırdığını, bakanlığın 4 yıl önce bu projeyi hayata geçirmeyi planladığını anlatarak, "Bir türlü kısmet olmadı, daha sonra salgın araya girdi. Kısmet 100. yıla denk geldi. Hepimiz çok gururlu ve mutluyuz. Hepimiz çok heyecanlıyız." diye konuştu.

Tiyarto oyununa, Milli Eğitim Bakan Danışmanı Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, öğretmenler ile vatandaşlar katıldı.