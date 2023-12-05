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        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 09:57 Güncelleme: 05.12.2023 - 09:57
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        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
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        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereye düştüğü Erzurum'da, bina çatılarında buz sarkıtları, kaldırım ve yollarda buzlanma oluştu.

        Park halindeki araçların camlarının buzla kaplandığı kentte, belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

        - Ardahan

        Ardahan'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kentte etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle buzlanma ve bazı noktalarda sis meydana geldi.

        - Kars

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Kars'ta, araç camları buz tuttu. Bazı sürücüler, camlardaki buzları temizledi.

        Soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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