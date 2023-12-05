Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereye düştüğü Erzurum'da, bina çatılarında buz sarkıtları, kaldırım ve yollarda buzlanma oluştu.

Park halindeki araçların camlarının buzla kaplandığı kentte, belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

- Ardahan

Ardahan'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle buzlanma ve bazı noktalarda sis meydana geldi.

- Kars

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Kars'ta, araç camları buz tuttu. Bazı sürücüler, camlardaki buzları temizledi.

Soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.

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