Erzurum'da çatıdan düşen kar kütleleri bir otomobilde hasara yol açtı
Erzurum'da apartmanın çatısından düşen kar kütleleri, park halindeki bir araçta hasara neden oldu.
Erzurum'da apartmanın çatısından düşen kar kütleleri, park halindeki bir araçta hasara neden oldu.
Merkez Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi İmam Pınarı Sokak'ta, 7 katlı bir apartmanın çatısında biriken kar kütleleri, sıcak havanın etkisiyle eriyerek park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.
M.F'ye ait aracın ön camı kırıldı, tavan ve kaputunda çökme meydana geldi.
Olay sırasında araçta kimsenin olmadığı öğrenildi.
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