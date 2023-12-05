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        Erzurum'da çatıdan düşen kar kütleleri bir otomobilde hasara yol açtı

        Erzurum'da apartmanın çatısından düşen kar kütleleri, park halindeki bir araçta hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 17:16 Güncelleme: 05.12.2023 - 17:20
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        Erzurum'da çatıdan düşen kar kütleleri bir otomobilde hasara yol açtı
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        Erzurum'da apartmanın çatısından düşen kar kütleleri, park halindeki bir araçta hasara neden oldu.

        Merkez Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi İmam Pınarı Sokak'ta, 7 katlı bir apartmanın çatısında biriken kar kütleleri, sıcak havanın etkisiyle eriyerek park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

        M.F'ye ait aracın ön camı kırıldı, tavan ve kaputunda çökme meydana geldi.

        Olay sırasında araçta kimsenin olmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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