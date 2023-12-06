Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı 18-19 Aralık'ta Erzurum'da düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Koordinatörlüğü tarafından, farklı sektör temsilcilerinin, bölgede bulunan üniversite öğrencileri ile buluşturulması amacıyla düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF 23) 18-19 Aralık'ta Erzurum'da yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Koordinatörlüğü tarafından, farklı sektör temsilcilerinin, bölgede bulunan üniversite öğrencileri ile buluşturulması amacıyla düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF 23) 18-19 Aralık'ta Erzurum'da yapılacak.

"Yetenek Her Yerde" temasıyla 2019 yılında ilki yapılan Bölgesel Kariyer Fuarları, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığınca üniversiteler, kamu ve özel sektör ile meslek odalarının işbirliğinde gerçekleştiriliyor.

Bölge illerini kapsayan fuar, Erzurum'daki Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, sektör temsilcilerinin, bölgedeki 8 üniversitenin öğrencileriyle bir araya getirilmesi amaçlanıyor.

Kariyer fuarıyla, üniversiteler ve bulundukları coğrafyalara ilişkin öğrencilere istihdam konusunda fırsat eşitliği sağlanması, üniversitelerin kariyer merkezlerinin aktive edilmesi ve sektör temsilcileri ile ilişkilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı, Atatürk, Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Artvin Çoruh, Bayburt, Erzincan Binali Yıldırım, Erzurum Teknik ve Kafkas üniversitelerinin paydaşlığında gerçekleşecek.