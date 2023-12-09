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        Erzurum'da bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 14:45 Güncelleme: 09.12.2023 - 15:00
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        Erzurum'da bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Erzurum-Bingöl kara yolundan kent merkezi istikametine seyreden Ö.P. idaresindeki 25 ACD 646 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 1'i çocuk 5 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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