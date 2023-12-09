Erzurum'da bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Erzurum-Bingöl kara yolundan kent merkezi istikametine seyreden Ö.P. idaresindeki 25 ACD 646 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1'i çocuk 5 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.