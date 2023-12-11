Erzurum'daki okullarda ihmal ve istismar eğitimleri başladı

Erzurum'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda öğretmen ve idarecilere yönelik düzenlenen ihmal ve istismar eğitimleri başladı.

Kent genelinde görev yapan öğretmen ve idarecilerin "ihmal ve istismar" hakkındaki bilgi düzeyini araştırıp ardından eğitimlerle eksikliklerin giderilmesinin hedeflendiği proje kapsamında, Erzurum Lisesi Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, programda, ihmal ve istismarla ilgili valilik ve birçok kurumun ciddi çalışmalarının olduğunu söyledi.

Projenin önemine değinen Yıldız, "Geçmişteki bazı şeyler, halının altına süpürüldüğü için bunları görmüyorduk ama şimdi gerçekten okullarda müdürlerimiz ve rehber öğretmenlerimizce ihmal ve istismara yönelik ciddi çalışmalar yapılıyor. Gelecekte daha bilinçli veli ve öğrenciler var." dedi.

- "Test ve tosttan bir dünya sunduk"

Yıldız, öğrencilerin her açıdan iyi birey olmaları için çabaladıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Son 5-10 yılda sanki hayattaki her şey akademik başarıdan ibaretmiş gibi öğrencilerimize test ve tosttan bir dünya sunduk. Ne çocuk ve kul hakkını, ne de saygı ve değerin ne olduğunu öğrettik. Sadece akademik başarıyla yetişen bir nesil istedik. Allah ve kul hakkı başta olmak üzere bazı şeyleri okul öncesinde çocuklarımızın kalbine yerleştirmek zorundayız. İnşallah bu ihmal ve istismarla ilgili atılan adımlarla iyi noktaya ulaşırız. Her şey bizim okul öncesinden başlayarak vereceğimiz eğitimlerle olacak. İnşallah, bu adımlarla okullarımızda öğretmen ve idarecilerimize verilecek eğitimlerle daha iyi noktalara ulaşmış oluruz."

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hacer Türk de "Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında Okullarda İhmal İstismar Çalışmaları Projesi" hakkında sunum yaptı.

Programa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Lütfi Doğan Genç, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile kurum ve okul müdürleri katıldı.