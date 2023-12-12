Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Yeni sezonda ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi, Erzurum'a ulaştı

        Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayarak Kars'a doğru yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 24 yolculuğun ardından Erzurum'a ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 19:33 Güncelleme: 12.12.2023 - 19:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni sezonda ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi, Erzurum'a ulaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayarak Kars'a doğru yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 24 yolculuğun ardından Erzurum'a ulaştı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2023-2024 dönemi ilk seferi kapsamında, dün 17.55'te Kars'a gitmek üzere tarihi Ankara Garı'ndan yola çıktı.

        Seyahat acenteleri koordinesinde davul, zurna, aşıklar ve bar ekibinin gösterisiyle karşılanan yolculara karanfil ve kente özgü kadayıf dolması verildi.

        "Turistik Doğu Ekspresi" yolcuları mola süresinde Erzurum Evleri, Erzurum Kalesi ile saat kulesi, Çifte Minareli Medrese, Atatürk Evi, Kongre Binası ve Taşhan olarak bilinen Rüstem Paşa Bedesteni gibi tarihi mekanları gezecek.

        Yaklaşık 24 saatlik yolcuğun ardından 17.00'de Erzurum Tren Garı'na ulaşan "Turistik Doğu Ekspresi" yolcuları, 3 saatlik molanın ardından 20.00'de Kars'a hareket edecek.

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol, "Turistik Doğu Ekspresi"nin sezonun ilk seferi için heyecanlı olduğunu söyledi.

        Yıl içinde toplam 84 tren seferinin yapılacağını belirten Şenol, "Turistik Doğu Ekspresi, bölgemize son zamanlarda çok ciddi ivme kazandırdı. Var olan kış turizmimizi daha da hareketlendirerek bölge esnafımıza çok ciddi katkı sağlayan bir destinasyon halini aldı." dedi.

        Şenol, trenle gelen turistlerin bütün bölgeyi kapsayan geziler yaptığını ifade ederek, "Sadece Erzurum ve Kars olarak algılamak yanlış olur. Bundan faydalanan yan illerimizde mevcut. Çünkü turistler geliş rotalarına buraları da dahil ederek, bölgemizde 2, 3, 4, 5 günlük programlar yaparak huzurlu bir şekilde memleketlerine geri dönüyorlar. Resmi verilere göre 84 tren sefer yapılacak. Tahminimize göre yaklaşık da 13 ila 16 bin civarında misafirimizi, yataklı turistimizi ağırlayacağız anlamına geliyor." diye konuştu.

        Yolculardan Sevilay Çınar Yastutan da uzun zamandır bu yolculuğu yapmak istediğini belirterek, Ankara'dan törenle uğurlandıklarını, trenin hijyen kurallarına bağlı olarak donatıldığını, mola verdikleri yerlerde güzel şekilde karşılandıklarını söyledi.

        Eşi ve çocuğuyla İzmit'ten yolculuğa katılan Mehmet Serdar Uğur ise keyifli bir yolculuk yaptıklarını dile getirerek, "Uzun zamandır bu yolculuğa çıkmak istiyorduk. İlk sefer olması da bizim için tesadüf oldu. Erzurum'da çok güzel karşılandık." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Faruk Koca istifa etti!
        Faruk Koca istifa etti!
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        Marka değerine yumruk!
        Marka değerine yumruk!
        Borsanın engeli ne?
        Borsanın engeli ne?
        Anne baba vahşetine ağırlaştırılmış müebbet cezası
        Anne baba vahşetine ağırlaştırılmış müebbet cezası
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        Rus muhalif lider Navalny cezaevinde 'kayboldu'
        Rus muhalif lider Navalny cezaevinde 'kayboldu'
        Korkunç olay! İkisi de çocuk!
        Korkunç olay! İkisi de çocuk!
        Hastaların ölümüne neden oluyordu! 'Sitokin fırtınası'na yerli ilaç hamlesi
        Hastaların ölümüne neden oluyordu! 'Sitokin fırtınası'na yerli ilaç hamlesi
        FIFA, Yunanistan'ı böyle uyarmıştı!
        FIFA, Yunanistan'ı böyle uyarmıştı!
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        Faruk Koca tutuklandı!
        Faruk Koca tutuklandı!
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        İsrail 20 askerini "hatayla" öldürdü
        İsrail 20 askerini "hatayla" öldürdü
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        Ünlülerden tepki
        Ünlülerden tepki
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        "Biri insafa geldi"
        "Biri insafa geldi"

        Benzer Haberler

        Erzurum'da bir çocuk kavgada bıçakla yaralandı
        Erzurum'da bir çocuk kavgada bıçakla yaralandı
        Erzurum'da kanatlarına bulaşan yapışkandan kurtarılan karga doğaya bırakıld...
        Erzurum'da kanatlarına bulaşan yapışkandan kurtarılan karga doğaya bırakıld...
        Erzurum'da psikoloji araştırmaları hakkında seminer ve panel düzenlenecek
        Erzurum'da psikoloji araştırmaları hakkında seminer ve panel düzenlenecek
        Atatürk Üniversitesinde "HIV/AIDS Farkındalığı" konferansı düzenlendi
        Atatürk Üniversitesinde "HIV/AIDS Farkındalığı" konferansı düzenlendi
        Erzurum´daki Gazzeli öğrenciler, ailelerinin ölüm korkusu nedeniyle ayrı ya...
        Erzurum´daki Gazzeli öğrenciler, ailelerinin ölüm korkusu nedeniyle ayrı ya...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 111 santimetreyle Palandöken'de...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 111 santimetreyle Palandöken'de...