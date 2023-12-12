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        Erzurum'da bir çocuğu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, kavga ettiği çocuğu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 17:10 Güncelleme: 12.12.2023 - 17:10
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        Erzurum'da bir çocuğu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, kavga ettiği çocuğu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Cumhuriyet Caddesi'nde çıkan kavgada Y.E.Y'yi (16) bıçaklayarak kaçan M.B.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekipler, çalışma sonucunda M.B.D'yi olayda kullandığı suç aletiyle yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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