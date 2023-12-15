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        Öğrencilerin ürettiği mobilyalar okullara, atıklar ise sobalı evlere gidiyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'daki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde mobilya üretiminden arta kalan malzemeler, ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 11:57 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:57
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        Öğrencilerin ürettiği mobilyalar okullara, atıklar ise sobalı evlere gidiyor
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        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'daki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde mobilya üretiminden arta kalan malzemeler, ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak veriliyor.

        Palandöken ilçesindeki lisenin Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencileri, atölyede yaptıkları üretimle il merkezi ve çevre kentlerdeki okulların mobilya ihtiyacını gideriyor.

        Fabrika gibi çalışan okulda meslek öğrenip üretime katkı sunan öğrenciler, ayrıca döner sermayeden pay alarak aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

        Üretim aşamasında bir sezonda biriken 6-7 tonluk atık malzeme ise kış aylarında ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak veriliyor.

        - "Depremde de okulumuz tam kapasite çalıştı"

        Okulun mobilya ve iç mekan tasarım öğretmeni Selçuk Dağdelen, AA muhabirine, atölyelerinde Doğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların mobilya ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

        Üretimden arta kalan malzemelerin de sosyal sorumluluk projesi alanında kullanıldığını ifade eden Dağdelen, "Ürettiğimiz mobilyalardan arta kalan atık malzemeleri, sene boyunca istifleyip, kış memleketinde olduğumuz için sobayla ısınma ihtiyaçlarını gideren ailelere teslim ediyoruz." dedi.

        Öğrencilerle zaman zaman sosyal sorumluk projelerine de katkı sunduklarını anlatan Dağdelen, şöyle konuştu:

        "Diğer okullardan gelen ihtiyaçları, okulumuzun imkanları doğrultusunda ücretsiz karşılıyoruz. Bu sene meydana gelen depremde de okulumuz tam kapasite çalıştı. Çadır içi sobaları, çadır dışı sobaları, tuvalet ve banyoların yapımı için ciddi çalışmalar yapıldı. Bunları AFAD eliyle ihtiyaç sahiplerine götürdük. Çocuklarımızdan gelen bir talep olmuştu. Çocuklar bayram harçlıklarını oradaki kardeşlerine göndermek istedi. Bizler de 'Ne yapabiliriz?' diye düşündük ve atölyemizde 500 çocuğumuza kumbara ürettik. Çocuklarımız harçlıklarını koydu, bizler de bayram şekerlerini koyduk. Bunları götürüp verdik."

        - "Bu yıl 7-8 milyon lira ciro elde etmeyi umut ediyoruz"

        Dağdelen, atölyelerde son sistem makinelerle üretim yapıldığına işaret ederek, "Döner sermaye kapsamında ciddi üretim yapılıyor. Öğrencilerimizle yaptığımız üretimlerde yıl sonuna kadar yaklaşık 7-8 milyon lira ciro elde etmeyi umut ediyoruz. En son 6 milyon lira ciro yapmıştık. Öğrencilerimiz de her ay 7-8 bin lira, bazı öğrencilerimiz çalışma saatlerine göre 10 bin liraya yakın ücret alarak aile bütçelerine katkı sağlıyor." dedi.

        Öğrencilerden Enes Turan da hem eğitim gördüklerini hem para kazandıklarını belirterek, üretimde yer almaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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