Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 114 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 114 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 114 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 114, Palandöken-2'de 73, Hakkari'de 59, Sarıkamış'ta 41, Ergan'da 35, Kartalkaya'da 32, Kartepe'de 16, Yalnızçam'da 12, Erciyes'te 9, Uludağ'da 8, Çambaşı'nda 7 ve Denizli'de 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 17.12.2023 En yüksek En düşük Palandöken KY -5 Palandöken-2 KY -3 Hakkari Y -10 2 Sarıkamış KY -3 6 Ergan KY -5 Kartalkaya KY -7 -6 Kartepe KY -1 1 Yalnızçam KY -6 Erciyes KY 2 Uludağ KY -3 -1 Çambaşı KY -5 -3 Denizli KY 5

(KY: Kar yağışlı, Y: Yağmurlu)