Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da "Haydi Çocuklar Kudüs'ü Dinleyelim" söyleşisi yapıldı

        Erzurum'da, Kudüs'ten getirilen toprakla yapılan Mescid-i Aksa maketi üzerinden çocuklara Filistin, Kudüs ve Gazze ile ilgili tarihi bilgiler verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 14:45 Güncelleme: 17.12.2023 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da "Haydi Çocuklar Kudüs'ü Dinleyelim" söyleşisi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da, Kudüs'ten getirilen toprakla yapılan Mescid-i Aksa maketi üzerinden çocuklara Filistin, Kudüs ve Gazze ile ilgili tarihi bilgiler verildi.

        Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) tarafından tarihi Ulu Cami'de "Haydi Çocuklar Kudüs'ü Dinleyelim" söyleşisi düzenlendi.

        Programda, Erzurumlu Doğan Hattatoğlu'nun Kudüs'ten getirdiği toprakla yaptığı Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa maketi üzerinden Filistin, Kudüs ve Gazze tarihi hakkında bilgi verildi.

        ESTP Başkanı Abdullah Mustafa Güvenli, AA muhabirine, Filistin'de uzun süredir dünyanın gözü önünde insanlık tarihinde hiç görülmemiş bir vahşete, katliama ve soykırıma şahit olduklarını söyledi.

        Hattatoğlu'nun uzun bir süre Kudüs'te kalarak yaptığı maket üzerinden Filistin, Kudüs ve Gazze ile ilgili bir farkındalık programı düzenlediklerini anlatan Güvenli, "Filistin'deki katliamına dair bir şey yapamadık. En azında orayı tanıtmak, oranın önemini işaret etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir organizasyon planladık. Bu program, çocuklar ön planda olmak kaydıyla gelecek kuşağın ve nesillerin Mescid-i Aksa'nın önemini bilmeleri açısında önemli." diye konuştu.

        Söyleşiye katılan 5 sınıf öğrencisi Ömer Selim Durmuş da Mescid-i Aksa'nın öneminden bahsedildiğini belirterek, "Mescid-i Aksa'nın bizim için çok önemliymiş. İki kıblemizden bir tanesi ve peygamberlerin diyarıymış. Büyüklerimizin bu konuda bize bilgi vermeleri bizim için iyi oldu." şeklinde konuştu.

        Söyleşide, Prof. Dr. İsmail Altun, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün tarihsel süreci hakkında çocuklara bilgi verdi, Doğan Hattatoğlu ise Mescid-i Aksa'nın maketini nasıl yaptığını anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!
        İlk set VakıfBank'ın
        İlk set VakıfBank'ın
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Seçil Erzan’dan şoke eden mesaj!
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Bu çocuklar hınçlarını kimden çıkarıyor?
        Türkiye'de ilk olacak!
        Türkiye'de ilk olacak!
        21 günlük kâbus mesajla bitti!
        21 günlük kâbus mesajla bitti!
        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
        Okuldaki kahreden ölüme inceleme başlatıldı
        Putin Biden'ın sözlerini yorumladı: Saçmalık
        Putin Biden'ın sözlerini yorumladı: Saçmalık
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        Şehirler arası otobüslere anlık hız takibi
        Kartal, 2018'den beri kayıp
        Kartal, 2018'den beri kayıp
        13 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü, mukavva detayı yakalattı!
        13 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü, mukavva detayı yakalattı!
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Sakatlığı devam mı ediyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Hakemler ne istiyor?
        Toplumun ortak paydası
        Toplumun ortak paydası
        Rehine yakınlarından Netanyahu'ya tepki
        Rehine yakınlarından Netanyahu'ya tepki
        "Türkler çok iyi insanlar"
        "Türkler çok iyi insanlar"
        Çocukların başı neden ağrır?
        Çocukların başı neden ağrır?
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Filistinli akademisyen ve ailesine Erzurum'da Türk Kızılay sahip çıktı
        Filistinli akademisyen ve ailesine Erzurum'da Türk Kızılay sahip çıktı
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 114 santimetreyle Palandöken'de...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 114 santimetreyle Palandöken'de...
        Erzurum'daki trafik kazasında 3 çocuktan biri öldü, diğerleri yaralandı
        Erzurum'daki trafik kazasında 3 çocuktan biri öldü, diğerleri yaralandı
        Erzurum'da sağlık çalışanları Filistin için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi
        Erzurum'da sağlık çalışanları Filistin için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi
        Erzurumlu TRT sanatçısı Raci Alkır'ın ismi Atatürk Üniversitesinde yaşatıla...
        Erzurumlu TRT sanatçısı Raci Alkır'ın ismi Atatürk Üniversitesinde yaşatıla...
        İlkokul öğrencileri Filistin için okula pazar kurdu
        İlkokul öğrencileri Filistin için okula pazar kurdu