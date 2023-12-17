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        Kar yağışının etkili olduğu Erzurum'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza

        Erzurum'da, öğleden sonra etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz etkilerken 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 18:48 Güncelleme: 17.12.2023 - 19:13
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        Kar yağışının etkili olduğu Erzurum'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza
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        Erzurum'da, öğleden sonra etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz etkilerken 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

        Merkez Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi'ndeki 2. Vaniefendi Sokak'ta, 2 hafif ticari araç, 1 kamyonet ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza gerçekleşti.

        Yaralının bulunmadığı kazada, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

        Öte yandan kayganlaşan yokuşta belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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