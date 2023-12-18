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        Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da kar yerini soğuk havaya bıraktı

        Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da kar sonrası soğuk hava etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 10:23 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:23
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        Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da kar yerini soğuk havaya bıraktı
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        Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da kar sonrası soğuk hava etkili oldu.

        Erzurum'da gece etkili olan kar, il merkezini beyaza bürüdü.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü kentte, araç camları, şadırvanlar buz tuttu.

        Vatandaşlar, karla kaplı kentte yem bulmakta güçlük çeken kuşları besledi.

        Belediye ekipleri de kent genelinde kar ve buz temizleme çalışması yürütüyor.

        - Ağrı

        Ağrı'da dün etkili olan kar, sabah yerini soğuk havaya bıraktı.

        Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, dondurucu soğuklar nedeniyle araç camları buz tuttu.

        Kentten geçen Murat Nehri'nin yüzeyi de buz tutmaya başladı.

        Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 12 derece ölçüldü.

        - Ardahan

        Ardahan'da da kar ve soğuk hava etkili oldu.

        Kentte gece yağan kar, sabaha doğru yerini soğuk havaya bıraktı.

        Soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

        Bazı vatandaşlar soğuktan korumak için araçlarının üzerini branda ve halılarla örttü.

        Kentte gece hava sıcaklığı eksi 9 derece kaydedildi.

        - Kars

        Kars'ta ise termometreler sıfırın altında 11 dereceyi gösterdi.

        Soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi, bazı araçlar dondu.

        Bazı vatandaşlar soğuktan korumak için araçlarının üzerini örtülerle örttü.

        Sarıkamış ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Acısu Deresi tamamen dondu. Karayolları 18.Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

        Vatandaşlardan Özkan Gündüz, havanın aniden soğuduğunu belirterek, "Kar yağışından sonra hava eksi 15 dereceye düştü. Camlar buz tuttu, bazı araçlar zor çalıştı. Sarıkamış'ın kışı geldi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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